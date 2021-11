La resistencia numantina de Nao d’Amores

¿UNA OBRA «SÚPER FACHA» DE CERVANTES?

No esconde Ana Zamora las licencias tomadas con Cervantes. «Desde el primer momento. De no ser así, no lo montaría», zanja. «Necesito ver qué tiene de nosotros y cómo nos puede guiar en estos tiempos de miseria terminológica». Asegura la directora que se ha comprometido para hablar «con distancia y sin maniqueísmo», pero también para abstraerse de los que dicen que «es un texto súper facha»: «Es terrible. Ha pasado de ser representada en la Zarzuela bajo las bombas del 36 a ser un texto de fachas...». Ella lo tiene claro, había que significarse, y lo ha hecho «agarrada a la vieja filología, que siempre me ha inspirado, y de la mano de Luis Rosales».