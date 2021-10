Juan Bravo: «Hay los mimbres para que el PSOE apoye los Presupuestos o se abstenga»

El Gobierno andaluz sigue buscando apoyos para intentar alumbrar el último Presupuesto de la legislatura. El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, explica cómo van las negociaciones, al tiempo que se muestra expectante ante la llegada de los fondos europeos y Next Generation.

Los Presupuestos Generales del Estado contemplan 15.500 millones de euros menos para las comunidades autónomas. ¿Es ahora más urgente que nunca la reforma del sistema de financiación?

Por supuesto. Se tenía que haber cambiado hace mucho tiempo. Andalucía recibe casi 900 millones de euros menos cada año. Eso limita nuestras capacidades. Bajamos impuestos y mejoramos la sanidad, la educación y las políticas sociales, por lo que esa cantidad nos vendría muy bien. Venimos avisando de esta circunstancia desde abril de 2020.

¿Por qué estas cuentas perjudican a Andalucía? ¿Qué grandes proyectos olvidan?

En estos Presupuestos Andalucía recibe 2.317 millones de euros menos. Cuando uno se aproxima a la inversión ve que queda por debajo del reparto por población. La cuantía se incrementa menos de lo que sube en otras comunidades. Ya estamos cansados de que, siempre que hay un reparto desde el Gobierno central, a Andalucía se le trate peor. Nos gustaría que se llevara a cabo la cogobernanza. Sentarnos a hablar de los proyectos dinamizadores de Andalucía. Si a Cataluña le han ofrecido 1.700 millones de euros para el aeropuerto y no los quieren, nosotros sí.

El Parlamento andaluz acaba de aprobar la tercera rebaja fiscal de la legislatura. La oposición la tacha de «mini reforma fiscal» que «beneficia a los que más tienen».

Ha cambiado el concepto de Andalucía de que aquí no se podían bajar impuestos y ahora la crítica que recibimos de la oposición es que la rebaja es pequeña. Nos piden más. Agradezco al PSOE que se haya dado cuenta de que en Andalucía se pueden bajar impuestos. Es una rebaja fiscal de carácter social. Llega a los mayores, a los menores de 35 años, a las víctimas de violencia doméstica y del terrorismo, a las familias numerosas, a los pueblos de menos de 3.000 habitantes, a los empresarios y emprendedores, a las I+d+i, a la formación y a la educación. Llegamos al 80 por ciento de la gente que tiene que hacer la declaración de la renta. Vamos a dejar más de 300 millones de euros en los bolsillos de los ciudadanos.

Sobre el impuesto de sucesiones, hermanos, tíos y sobrinos podían llegar a pagar hasta un 70% y a partir del próximo año el máximo será un 45. ¿La rebaja de este impuesto, hasta su práctica eliminación, se ha convertido en el emblema del Gobierno de PP y Ciudadanos?

Nos comprometimos desde que llegamos al Gobierno a que el impuesto de sucesiones y donaciones desaparecería de los grupos 1 y 2 y se haría una mejora importante a los grupos 3 y 4. Hemos conseguido lo que se prometió en campaña y lo que se acordó en la investidura. Eso hoy en día vale mucho. Los andaluces saben que lo que este Gobierno promete lo cumple.

¿Cómo van las conversaciones en torno al Presupuesto andaluz?

Todos los Presupuestos han sido complicados y quizás este, acercándose al año electoral, se complica más. Vox dice que ahora no está en condiciones de apoyarlo, el PSOE está en la labor y con Adelante Andalucía seguimos intentando negociar. El Presupuesto se va a incrementar notablemente porque tenemos un enorme reto en la gestión de los fondos europeos y los Next Generation. El dinero se va a invertir en sanidad, educación y políticas sociales. Difícilmente los andaluces entenderían que este Presupuesto, que hemos articulado a pesar de las rebajas del Gobierno de España y que cubre puramente las necesidades de la gente, no fuera apoyado.

¿Ve factible el apoyo del PSOE a las cuentas?

Algunas de las cosas que se pusieron encima de la mesa en el reciente encuentro entre Moreno y Espadas ya se han hecho, se están haciendo y se van a continuar haciendo. La apuesta por la sanidad pública está clara, al igual que por la educación pública y la mejora de la dependencia. Estamos de acuerdo también en participar más en la gestión de los fondos europeos y Next Generation. Para nosotros es una enorme oportunidad que el PSOE y Adelante Andalucía quieran estar en eso porque necesitamos comunicación con el Gobierno de España, que ahora mismo es muy complicada. Hay los mimbres para que el PSOE apoye los Presupuestos o se abstenga.

Si no hay acuerdo presupuestario con el PSOE ni con Vox, ¿se precipitará la convocatoria electoral?

Que no haya Presupuestos lo que va a provocar es que Andalucía pierda una enorme oportunidad. En vez de dedicarnos a lo importante, que son los Next Generation, los fondos europeos y la ejecución de lo presupuestado, estaremos mes a mes teniendo que rehacer las cuentas. El presidente se ha comprometido a que, salvo que esto se convierta en una situación insostenible, las elecciones no se van a adelantar.

¿Está de acuerdo con la cantidad de dinero de Europa asignada a Andalucía?

No estamos de acuerdo con el reparto. Si tomamos como referencia el que se ha hecho en Europa, a España le ha tocado 2,5 veces la población. Si se hubiese seguido ese criterio imagínese lo que nos hubiera llegado. Es un dinero que Europa da a los españoles, así que no solo debe ser el Gobierno central el que lo gestione, sino las comunidades autónomas, las diputaciones, los ayuntamientos y el sector privado.