Cambaleo y sus cuarenta mensajes en una botella

Cuatro décadas de oficio que han servido, sobre todo, para seguir acumulando “incertidumbres”. Así de claro lo tienen en esta veterana compañía formada por Begoña Crespo, Carlos Sarrió, Víctor Rodrigo, Antonio Sarrió, Julio C. García, Eva Blanco y David Ruiz. Tamaña humildad no puede ser sino un evidente síntoma de socrática sabiduría. Y esa discreta sabiduría es la que trata de plasmar Cuarenta… (Mensajes desde el horizonte de sucesos), una función que reúne diversos materiales dramatúrgicos de montajes anteriores que pueden considerarse puntales en su ya largo periplo artístico. Dirigido por Carlos Sarrió, el espectáculo es una sucesión de escenas, con su habitual estilo vanguardista y fragmentario, en las que se abordan temas variados, tales como “qué significa ser brillante en algo, qué es la normalidad o cuáles son los límites de la salud mental”. Y todo ello con “un lenguaje rápido, directo y muy ecléctico”. “Los textos de Cuarenta…son avisos –explica Sarrió-, mensajes en una botella que se dicen desde una frontera.

La contemporaneidad, la búsqueda de un lenguaje propio, el trabajo colectivo y la vocación pedagógica son las coordenadas que delimitan el quehacer de esta histórica formación con base en Aranjuez, ciudad donde se han ocupado durante 26 años de la gestión de La Nave de Cambaleo, un espacio ubicado en el antiguo matadero municipal del que fueron “desalojados” en 2021, no sin cierta polémica, al estimar la justicia que la compañía no contaba “con título que le habilite la ocupación y uso privativo del bien inmueble”. No sirvieron de mucho las movilizaciones y recogidas de firmas para continuar “prestando sus servicios a la ciudadanía de Aranjuez y contribuir así a una mayor y mejor oferta cultural del Real Sitio”. Pero Cambaleo sigue “caminando hacia el futuro”, y lo hace, como siempre, desde una perspectiva artística. Tanto es así que del triste desalojo supieron hacer toda una performance consistente en “sonido de taladros y martillos, luces colgadas en cualquier sitio, despiece de grada, acarreo de aluminios y tableros, desmontaje de escenografía que funcionaba como barra de ambigú, carga de camión al sol y aceleración hacia la calle”.

Al fin y al cabo, la compañía, no ha querido nunca limitarse a la exhibición de proyectos en su propia sala: la apertura hacia otros teatros y geografías, el teatro de calle y el site-specific son expresiones que sirven asimismo para configurar un ideario artístico que les ha permitido estar presentes en importantes citas como el Festival de Otoño, Escena Contemporánea, Teatralia, el Festival Iberoamericano de Cádiz... y en otros países como Portugal, Francia, Alemania, Polonia, Bolivia, Venezuela, Nicaragua o México.