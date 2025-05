'Las apariciones': cómo reírse hasta de la muerte propia

Todo depende de cómo se mire. De primeras, la vejez, la muerte y la enfermedad son términos que nos suenan, al menos, de una manera fuerte. Sin embargo, no tiene que ser siempre así. Lejos de abordar estas realidades desde la dureza, Fernando Delgado-Hierro se las toma con humor, que para eso es, como explica, "un bote salvavidas".

Con ese espíritu encara desde el escenario, junto a Pablo Chaves, esta continuación de la exitosa 'Los remedios'. Regresan así con 'Las apariciones', donde estarán dirigidos de nuevo por Juan Ceacero, quien no esconce que "en esta obra se padece y se sufre. Es un viaje doloroso y complejo..., pero muy divertido para el público", incide un hombre que combate las amarguras con toneladas "de ironía".

Dentro de la esperanza que desprende la función, Delgado-Hierro apuesta por la risa, pues "tiene el poder ritual de devolverle la vida a las cosas. Y, desde que éramos pequeños, lo que me hizo ser amigo de Pablo es que nos reímos hasta de nuestra propia sombra", reconoce. "Intentaremos aquí reírnos juntos, una vez más, hasta de nuestra propia muerte".

Una fe infantil

La nueva producción se presenta como "una autoficción hacia el futuro". Una pieza que se pregunta por lo que está por venir y por la capacidad de los cuerpos en escena para hacer lo presente. "Pedirle al teatro que nos muestre el futuro es tal vez pedirle demasiado al teatro. Es de una fe casi infantil, una creencia ciega en la fertilidad para concebir misterios que tiene ese territorio de lo escénico", explica Delgado-Hierro, como responsable del texto.

El intento, aun así, "va en serio", afirma el autor. Se colocan frente al público e intentan, "con todas nuestras fuerzas, hacer aparecer lo imposible". El intento les devuelve preguntas inquietantes, señalan: "¿Por qué tengo tanta tendencia a imaginar futuros tristes para mí mismo?¿Porqué parece más interesante la desgracia? El hábito de la ficción se cruza con la biografía y uno apenas sabe ya distinguirlos. ¿Hasta dónde voy a llegar, cuánto estoy dispuesto a sacrificar en ese altar del teatro?".

En la escena, Fernando y Pablo son dos amigos de la infancia que crecieron juntos en el mismo barrio y que ahora se encuentran en esa bisagra que es la mitad de la vida. Se preguntan por los caminos que los llevará el porvenir; y si lograrán escapar de repetir los ciclos que los definen; y si la hija les recordará a la madre; y si sus cuerpos ancianos habitará expresiones similares a las de sus abuelos; y si las ramas y las raíces se parecen...

Se trata de un viaje que transita desde el "de dónde venimos hacia el a dónde vamos", defienden de ese camino "del barrio hasta el otro barrio". En él desplegarán todas las preguntas, los miedos y los deseos propios, peor también de una generación. "Vamos a morir y en este espectáculo va a haber muerte en abundancia. ¿Lograremos saber quiénes somos antes de que esto termine?", se preguntan.

En boca de Ceacero, ha creado "un ejercicio de memoria en el que aparecen los propios deseos, lo que te gustaría que pasara".

Sin embargo, 'Las apariciones', como ya sucedía en 'Los remedios', es un montaje no lineal que presenta escenas llenas de comicidad que invitan al público a reflexionar sobre las honduras del alma. "Habitar una historia que no ha sucedido me resulta interesante", asume un Pablo Chaves que asegura que esta pieza es un ejercicio que le da miedo, "yuyu", entre otras, por la aparición de la muerte de su madre: "Me daba mucha impresión".