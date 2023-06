Carmen del Valle y Joaquín Notario, magia teatral en estado puro en pleno Valle de la Lengua, en La Rioja

Poco hay que se pueda decir de las voces y el saber de dos actores de la talla de Carmen del Valle y Joaquín Notario. Poco o nada de un director como Ignacio García, que fuera responsable muchos años del Festival de Teatro Clásico de Almagro y ahora de Voces de la Lengua; nada tampoco del arte que desprende Dulcinea Juárez ni tampoco que no se haya dicho de obras maestras españolas de nuestro Siglo de Oro como "La vida es sueño", "El perro del hortelano" o "Fuenteovejuna" y menos aún de la energía que desprende un lugar como el Monasterio de Suso de San Millán de la Cogolla, enclavado en un espacio único, en la ladera de la montaña entre árboles centenarios y naturaleza en estado puro.

Pues imaginen todo esto junto en un montaje, "El camino de las voces", para unas pocas decenas de personas, de pie, en plena naturaleza, siguiendo a los actores Carmen del Valle y Joaquín Notario mientras recitan a Lope o a Calderón, sin micrófonos ni filtros, solo acompañados por la música y el canto de Dulcinea Juárez y sin más añadido que el trinar de los pájaros. Imaginen el soliloquio de Segismundo de "La vida es sueño" en la rotunda y sonora voz de Notario encaramado entre los riscos a los pies del templo, en el mismo lugar en el que San Millán vivió hace 15 siglos.

"¡Ay mísero de mí, y ay, infelice! Apurar, cielos, pretendo, ya que me tratáis así qué delito cometí contra vosotros naciendo; aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor; pues el delito mayor del hombre es haber nacido...".

Y la respuesta de Carmen del Valle, con su voz acerada, limpia, sin artificios, pero cálida y envolvente a un tiempo, mientras desgrana los versos escritos tantos siglos atrás y que no han perdido ni un ápice de su vigencia.

Y así, mientras los espectadores, de pie, a la sombra de los centenarios árboles, absortos, notando cómo la piel se nos eriza conforme avanza el montaje, Del Valle y Notario, Notario y Del Valle, van recitando piezas inconexas entre sí a priori, pero que encajan a la perfección formando no un texto, no una trama, sino una experiencia única, irrepetible, tan delicada como una pieza de orfebrería, tan frágil y al tiempo tan robusta. Y lo único malo es darte cuenta de que estás vivienda un momento único, irrepetible, y notar que se te escapa entre los dedos, que no puedes más que disfrutar el instante y dejarte llevar.

Efectivamente, estamos hablando de magia, de conexión, de representación en estado puro, de dejarte llevar, de fluir... de teatro en definitiva.

Esta pieza se pudo ver el pasado fin de semana dentro del ciclo Voces de la Lengua que organiza el Gobierno de La Rioja y que explora los espacios naturales y patrimoniales del Valle de la Lengua y busca a nuevos públicos a través de formatos y perspectivas singulares. Durante los próximos meses, se desgranará un plan de propuestas que se representarán durante el verano. Basadas en las sonoridades de la palabra, incluirán versos bajo las estrellas que llenarán de susurros las noches estivales, experiencias místicas de vida retirada, romances cantados, contados, bebidos y degustados por los caminos del Valle, y visitas itinerantes y poéticas a los monasterios de Suso y Yuso.

El ciclo incluye nuevos estilos y contenidos protagonizados por destacados artistas de la lengua española: desde la celebración de la noche de San Juan hasta la poesía mística en clave flamenca de San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, Sor Ana de la Trinidad o Sor Inés de la Cruz, pasando por el rap en español de Sharif Fernández. “Ampliamos la dimensión musical del programa con flamenco, ritmos urbanos o zarzuela, con el objetivo de ofrecer planes de ocio cultural a públicos muy diferentes y, además, apostamos por primera vez por una programación periódica regular todos los fines de semana, en la que jugarán un papel especialmente importante las producciones riojanas”, ha explicado Ignacio García, director artístico de Voces de la Lengua.

Acabada la programación prevista para junio se está trabajando en lo que se podrá ver este mes de julio pues estamos ante un festival vivo, único y singular, en el que cada montaje se adapta a cada escenario, a cada circunstancia, en el que cada espectáculo es único, porque San Millán de la Cogolla, Patrimonio de la Humanidad, y su entorno, conforman un espacio que siempre merece la pena. Y es que cada producción ha sido diseñada para ser representada en un espacio específico en el entorno histórico-artístico y natural del Valle de la Lengua, basadas en las voces del español, en la belleza de su sonido, hablada, recitada y cantada, que vinculen esa palabra con el patrimonio de la zona.

Voces de la Lengua es también un foco de reflexión sobre lo que fue, es y puede ser el español: un semillero para la investigación, el aprendizaje, el turismo, el ocio cultural y la excelencia artística. Apuesta por la capacitación de profesionales locales, con programas de formación y excelencia, y en convivencia con artistas de referencia nacionales e internacionales.