El Festival de Mérida humaniza a Alejandro Magno: "Dulce, amoroso, íntimo y vulnerable"

El nombre de Paula Iwasaki, quizá, no sea demasiado conocido para el gran público; sin embargo, en el teatro, su ecosistema natural, hace tiempo que es presente. Cotiza al alza desde hace más de una década. Es un animal escénico de éxito. Su vida está encima de las tablas. Conoce bien lo que se siente (y se ve) cuando uno se pone frente al público. Y por ello, no sin ironía, la actriz hace bandera de una camiseta. El lema, impreso en el pecho, dice así: «Tengo tos, voy al teatro a ver si se me pasa».

–Lanza un buen dardo a la platea...

Es una camiseta maravillosa. Esas cosas hay que llevarlas con filosofía y sentido del humor.

–¿Somos hoy un mal público?

A fuerza de repetirlo, uno piensa que la gente va a ser prudente, pero luego saca el caramelito y empieza el ruido del papel, el móvil... Es un «must», tiene que pasar. Parece que la gente se pone de acuerdo para toser como si estuviéramos en un apocalipsis zombi. Cuando voy al cine no tengo esa sensación. Es como si el público se estuviera transformando: llega un momento clave en la obra y se tose...

"Es bonito humanizar personajes tan fuertes, rudos y llenos de testosterona"

Por suerte ante esta «epidemia», el próximo trabajo de Iwasaki no se desarrolla en una sala cerrada, sino que regresa al Teatro Romano de Mérida, donde la grandiosidad del aire libre hace que las carrasperas inoportunas sean algo más disimuladas (aunque tampoco pasen desapercibidas). Vuelve la intérprete así a unas ruinas que ya pisó con «Hipatia» en 2021 y que desde hoy ocupará convertida en Olimpia, esposa de rey, amante de un dios y madre de un héroe. Será en «Alejandro y el eunuco persa», una pieza con texto de Miguel Murillo y dirección de Pedro A. Penco.

«Estar en Mérida fue una de las experiencias más emocionantes de mi carrera, por lo que no me lo pensé cuando me llamaron para esta obra: la inmensidad del público, pisar ese suelo...». Además, añade, «en esta ocasión es importante que en la dirección se haya apostado por la desnudez del escenario».

Paula Iwasaki, en 'Hipatia' (2021), sobre el escenario del Teatro Romano de Mérida Jero Morales / Festival de Mérida

Penco, por su parte, asiente: «Es un marco incomparable. Solamente el verlo ya es un espectáculo. Hay que respetarlo porque es una belleza. He visto cosas increíbles, hasta tapar el teatro con sábanas porque el director no quería distracciones con el fondo. Y es que si haces un pestiño la gente se pone a mirar hacia otro lado», afirma el director de un montaje en el que ha contado con trece intérpretes, nueve bailarines y veinte extras.

Iwasaki será una de las principales de un elenco en el que Guillermo Serrano hará de Alejandro Magno y Miguel Ángel Amor del eunuco persa (Bagoas). Junto al resto de compañeros, serán los responsables de sacar el «otro lado» del Magno. Como hizo Marcos Chicot en su última novela publicada («El asesinato de Aristóteles», editorial Planeta), se muestra el lado más personal de la leyenda. «Se ha escrito mucho sobre sus hazañas bélicas, las estrategias, la ambición de crear el imperio más grande jamás conocido, la fundación de ciudades, etcétera. Pero se conoce muy poco de su vida amorosa y su verdadero ser interior», advierte Penco sobre esa parte más desconocida, «pero no menos interesante», sobre el verdadero hombre, «dulce y amoroso, íntimo y vulnerable», que fue el macedonio Alejandro Magno.

La visión de Bagoas frente a la testosterona

En esta pieza ya no es solo un héroe: «La intención es poder contar esta historia desde el punto de vista de Bagoas –contesta Iwasaki–. Todo el mundo conoce la influencia de Alejandro Magno en el mundo posterior, pero no cómo se relacionaba con un esclavo ni qué tipo de conversaciones podían producirse allí. Es bonito humanizar personajes tan fuertes, rudos y llenos de testosterona. Es la figura del héroe que ha llegado hasta hoy y por eso está bien verle en un momento concreto de su vida en el que pudo enamorarse de otros hombres».

El Magno será sobre el que, como un astro situado en Persia, orbitarán el resto de los personajes: Hefestión, Krátero, Aristóteles, Olimpia, Roxana y, sobre todo, ese eunuco persa «que tanto influyó en la vida íntima y sexual de Alejandro», apuntan.