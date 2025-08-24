Los 2 equipos de LaLiga que quieren llevarse a Diego Conde del Villarreal

El Villarreal está negociando con el PSG el fichaje de Arnau Tenas para que dispute la titularidad a Luiz Junior, un movimiento que implicará la salida de Diego Conde en calidad de cedido. Si bien todo parecía indicar que el guardameta de 26 años pondría rumbo al Levante en calidad de cedido, un nuevo equipo de LaLiga EA Sports como el Celta de Vigo se ha sumado a la puja por el ex del Leganés.

Aunque el conjunto gallego ya ha fichado a Andrei Radu, trabaja en la salida de Iván Villar y de Marc Vidal, motivo por el que busca un nuevo guardameta. Con ese objetivo ha sondeado en los últimos días a Sergio Rico, a Fernando Pacheco y más recientemente a un Stole Dimitrievski en el que también piensa en el Levante. Y es que el cuadro granota también busca competencia para Pablo Cuñat. ¿Logrará alguno de estos dos equipos alcanzar un acuerdo con el Villarreal para hacerse con Diego Conde?

Diego Conde saldrá si el Villarreal ficha a Arnau Tenas

Arnau Tenas ha entrado en su último año de contrato con el PSG y eso es algo que quiere aprovechar el Villarreal para hacerse con los servicios del guardameta de 24 años. El cuadro parisino podría renovar su contrato y permitirle salir en calidad de cedido para que no vea frenada su progresión. No obstante, en caso de estar abierto a traspasar al excanterano del Barcelona, el Villarreal haría un esfuerzo económico para hacerse en propiedad con Arnau Tenas.