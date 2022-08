Leandro Gutiérrez tras la cornada: «Quiero volver este sábado»

El domingo el novillero colombiano Leandro Gutiérrez se presentaba en Las Ventas, tras su paso por el Circuito de Novilladas de la Comunidad de Madrid. Después de lidiar a su primero de Villamarta, Leandro salió con la ambición de un debutante al sexto, bis del hierro de Chamaco. Pero éste no cogió el engaño del recibo capotero del novillero e hizo por él sin compasión. «En el vídeo se ve como además de la cornada, el novillo me suelta dos patadas en la cabeza. Me quedé casi inconsciente. Solo recuerdo algunos instantes y la cara de García Padrós al entrar en la enfermería», cuenta el propio Leandro tras recibir el alta. En el hule de la plaza madrileña fue intervenido de una «herida por asta de toro en región peneana con arrancamiento de piel y pérdida de parte de ella, que abarca la circunferencia completa».

Desde allí fue trasladado a La Fraternidad, donde «me hicieron varias pruebas para confirmar que no tenía ninguna dolencia o traumatismo grave. La cabeza es lo que más preocupaba, la intervención de la cornada no tuvo complicaciones. Afortunadamente todo fue más aparatoso que grave», tranquiliza el espada colombiano ya camino de su casa.

Tanto es así que ahora ya solo piensa en «poder estar el sábado en Collado Mediano y el domingo en Cerceda. También, junto a su apoderado el matador Alberto Aguilar, agradece todas las muestras de cariño que ha recibido de compañeros y aficionados en las últimas horas.

A pesar de lo que no dejó ver el percance, el colombiano, en su primero demostró ser capaz de afrontar oponentes con dificultades, además de solvente con el capote.

El resto de la terna, completada por José Rojo (en sustitución de González Écija) y Santana Claros, no pudo redondear los abultados números de triunfos que han acumulado los novilleros en la Monumental esta temporada, desde que Víctor Hernández inaugurara temporada y Puerta Grande. Pero José Rojo sí pudo dar una vuelta al ruedo en su segundo turno, mientras que Santana Claros no pasó del silencio, tampoco en el que mató por Leandro. Ahora, los novillos de Campocerrado esperan a Rafael Reyes, Alejandro Mora y Jesús García este domingo.