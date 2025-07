Álvaro Núñez irrumpe en "Vive San Fermín" y denuncia el bloqueo de RTVE al toreo

Hay momentos en televisión que no necesitan efectos ni guiones: solo verdad. Álvaro Núñez, ganadero de los toros protagonistas del tercer encierro de San Fermín, apareció en el plató de "Vive San Fermín" para romper el silencio que RTVE mantiene con la tauromaquia. Lo hizo sin levantar la voz, pero con argumentos sólidos y un discurso claro que dejó huella.

"Nosotros criamos los toros para las corridas de por la tarde. El encierro es como el calentamiento para un futbolista. Pone en valor el miedo que da un toro. El toro existe por esto. El sentido de la esencia del toro es la lidia, y su grandeza es que cuando se le somete, ataca, no se deja", explicó el ganadero en una intervención que rápidamente generó eco entre aficionados y profesionales.

Lejos de limitarse a hablar de su corrida, Núñez aprovechó su tiempo en antena para señalar una omisión que se repite año tras año: el ninguneo al toreo en la televisión pública. "A mí me parece maravillosa esta atención a los encierros, pero requerimos lo mismo para el toreo, porque Morante o Roca Rey pasan desapercibidos en esta televisión, no se habla de ellos durante el año. La temporada de Morante es antológica, el mejor torero de la historia; y Roca Rey lleva mucha gente", sentenció, sin medias tintas.

Su intervención no fue una queja aislada, sino una llamada a la coherencia. Las televisiones autonómicas han comprobado que retransmitir festejos taurinos no solo es una apuesta cultural, sino una garantía de audiencia. Y si la televisión pública tiene el deber de reflejar todas las expresiones culturales del país, no puede seguir ignorando una expresión que mueve miles de espectadores y que forma parte del alma de muchas regiones.

También quiso desmentir con firmeza las tergiversaciones que se vierten desde otros medios. "El otro día escuché a una televisión pública vasca decir que los toros, después del encierro, son asesinados. Eso no es así. Asesinados son las personas. Los toros no", puntualizó, consciente de la importancia de no dejar pasar los bulos disfrazados de opinión.

Para Núñez, estar en Pamplona es el resultado de un trabajo titánico, y así lo explicó: "Esto es fruto de muchísimo trabajo. Tienes que tener mínimo doce toros para venir, y muchas veces ocurren problemas por el camino. Los toros de Pamplona tienen que tener un trapío excepcional. Es muy difícil estar aquí anunciado".

En definitiva, su aparición en "Vive San Fermín" fue mucho más que una entrevista: fue un aldabonazo. Una defensa del toro, del toreo y del derecho a ser contado. Una lección que RTVE debería escuchar con atención.