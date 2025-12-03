Samuel Navalón será apoderado por Manuel Amador

Samuel Navalón, que continúa recuperándose de la gravísima cornada sufrida a finales de septiembre en un festival celebrado en Algemesí, ha llegado a un acuerdo con Manuel Amador para que sea este quien dirija su carrera profesional a partir de ahora.

Amador, que tras su retirada de los ruedos ha apoderado a toreros como Sergio Serrano o Molina, es también empresario de la plaza de Albacete, así como de Manzanares, Munera y otras de Castilla-La Mancha. “Siempre he creído en su proyección y en las cualidades que atesora. Está preparado para ocupar un sitio en las grandes ferias”, afirma Amador, que conoce a Navalón desde sus inicios en la Escuela Taurina de Albacete.

El diestro de Ayora, que tras ser el novillero más destacado de la campaña de 2024 tomó la alternativa en la feria de Albacete ese mismo año, ha toreado alrededor de veinte festejos esta temporada, en plazas como Madrid, Sevilla, Arles o la propia Albacete. Sigue siendo una de las grandes apuestas para la próxima campaña.