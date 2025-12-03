La Generalitat Valenciana amplía su nómina de premiados

El conseller de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, ha dado a conocer los nombres de los galardonados con los premios Va de Bous, que concede el Consell para reconocer a profesionales y entidades destacadas por su aportación al mundo taurino en la Comunidad Valenciana.

En la categoría de espectáculos taurinos en plaza, el jurado ha premiado al matador Román, considerado el más destacado del actual panorama valenciano, y a los hermanos Víctor Manuel, Luis y Raúl Blázquez, por su extensa y fructífera trayectoria profesional. También han sido distinguidos los empresarios de Bocairente, Francisco y Rafael Martí, por su apoyo a las iniciativas taurinas; el ganadero castellonense Daniel Ramos; el banderillero Rafael Cañada, y la entidad alicantina Tauro Joven, que representa a los aficionados más jóvenes.

El jurado ha valorado en todos ellos su dedicación y compromiso con la fiesta, tanto en su vertiente profesional como en las labores de promoción, defensa y fomento de la tauromaquia.

La entrega de premios tendrá lugar en Valencia el próximo 17 de diciembre en un acto público.