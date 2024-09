OneToro TV cancela las transmisiones de las ferias de San Miguel y Otoño

OneToro TV ha anunciado que no emitirá en directo las ferias de San Miguel en Sevilla ni la de Otoño en Madrid, debido a la inviabilidad económica de las condiciones actuales. A pesar de contar con una programación extensa y única para los aficionados, los elevados costos de derechos de imagen y la piratería han puesto en jaque la rentabilidad de las transmisiones.

La plataforma destaca que, a pesar de haber alcanzado 60.000 suscriptores en el punto más alto de la temporada, estos números son insuficientes para cubrir las grandes inversiones en derechos de imagen. Además, solo una fracción de los aficionados paga por el contenido de manera legal, lo que ha afectado gravemente los ingresos esperados. En menos de dos años, OneToro ha acumulado pérdidas de más de 12 millones de euros, situación que ha hecho que los inversores replanteen su apoyo al proyecto.

En su comunicado, OneToro invita al sector taurino a evolucionar y adoptar un modelo más sostenible. Para 2025, la plataforma planea un circuito donde los derechos de imagen dependerán directamente de la audiencia, asegurando un reparto más justo de los ingresos entre empresarios, toreros y ganaderos.

Primera parte del comunicado de OneToro TV OneToro TV

Este es el texto completo del comunicado:

OneToro decide dejar de emitir los directos de la feria de San Miguel y feria de Otoño ante la inviabilidad que marcan las circunstancias actuales, por los siguientes motivos:

En febrero de este año se presentó un año televisivo único en el mundo del toro, con 117 corridas anunciadas en febrero, seis series de producción propia con más de 180 capítulos, resúmenes de festejos de más de 40 plazas y retransmisiones especiales nunca vistas. Una programación exquisita que no ha sido suficiente para superar los 60.000 abonados (medición del mes de julio, en el punto álgido de la temporada). O lo que es lo mismo, el público objetivo dispuesto a pagar por este contenido, nunca llegará a generar los ingresos necesarios para cubrir las cantidades desorbitadas que se exigen, en concepto de derechos de imagen, para retransmitir una corrida en directo . Por lo tanto, y en términos económicos, los precios que el sector pretende cobrar en concepto de derechos de imagen no se ajustan a la realidad.

Nuestros estudios de mercado y análisis de precios nos daban un potencial, solo en España, de 200.000 suscriptores, pero lo que esta compañía nunca podía prever es que solo 1 de cada 4 aficionados que ven el canal lo hace de manera legal y pagando la suscripción. En países como México y Perú, esta cifra pasa a ser de 1 por cada 20. Simplemente, no están dispuestos a pagar dicho contenido, decantándose por enlaces y canales piratas, teniendo en cuenta que el precio promedio de la corrida en OneToro TV está en 1,28€.

Las pérdidas acumuladas en menos de dos años superan los 12 millones de euros, haciendo que los inversores privados de esta compañía no estén dispuestos a seguir invirtiendo si no hay un gran acuerdo, que haga viable la continuidad del proyecto. En este sentido, los inversores tienen la sensación de estar subvencionando el sector, ya que después de haber inyectado en año y medio, de forma directa más de 20 millones de euros en derechos de imagen y más de 7 millones de euros en producción y promoción de la tauromaquia, se encuentran sin el apoyo ni la estricta exclusividad de las imágenes. Hechos que nos hacen pensar en una falta de responsabilidad por parte del sector.

Segunda parte del comunicado de OneToro TV OneToro TV

Con esta decisión, queremos hacer consciente al sector, que tienen la responsabilidad de ordenarse e industrializarse como han hecho muchos sectores que dependen de los ingresos de derechos. Dichos sectores, no solo lo han conseguido con éxito sino que han mejorado su visibilidad atrayendo inversión. Pero esta transición solo tiene un camino, la unión de todos los interesados en la industria con una hoja de ruta concisa y transparente, donde la inversión privada sea previsible y sostenible. Debe dejar de convertirse en un modelo donde el inversor siempre pierde.

Entendemos que no es una transición sencilla, por lo que estamos preparando una temporada para 2025 donde los derechos de imagen dependan directamente de la audiencia, como ocurre en otros espectáculos. Un circuito que contará con todas las plazas interesadas en este modelo variable, donde los empresarios, toreros y ganaderos participen de los ingresos que genera su audiencia, de una forma transparente y equilibrada. Entendemos que este modelo refleja el valor real de los derechos de imagen que se generan. En este punto queremos agradecer a los empresarios que se han reunido con nosotros y entienden que este modelo es el único viable para que la televisión del mundo de los toros sea posible. En definitiva, empresas que apuestan por que este proyecto siga siendo posible y aseguran la continuidad de los directos en la plataforma.

A nuestros 53.504 suscriptores actuales, como a todos los que en algún momento han estado abonados a OneToro, queremos agradecerles su fidelidad, por ser el verdadero motor de “cuidar lo nuestro”, y trasladarles la continuidad del canal. Sentimos las molestias que esta situación, a la que nos vemos obligados, genere a todos nuestros suscriptores y a la afición. Por último, OneToro tiene la firme certeza que el mundo del toro no debe estar en la discusión de toros sí, toros no, sino que debe de enseñarse y promocionarse, siempre cuidando las imágenes que se exportan al mundo y que nos representan a todos. De no ser así, nunca hubiera existido esta inversión.

Es el momento de evolucionar y actualizarse, asumiendo la realidad de las circunstancias actuales.