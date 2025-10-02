La Comunidad de Madrid abre Las Ventas a líderes de la sociedad china

El próximo 5 de octubre, Las Ventas no solo será el corazón de la Feria de Otoño, sino también el escenario de un encuentro cultural tan inesperado como prometedor. Una delegación de líderes de la comunidad china en Madrid vivirá en directo una tarde de toros, invitados por la Comunidad de Madrid, la Fundación Toro de Lidia y Plaza 1. El objetivo: tender puentes entre dos culturas a través de la tradición taurina.

Más de veinte representantes de entidades como la Unión de Asociaciones Chinas de Usera, la Asociación de Mujeres Chinas o la Asociación de Turismo y Cultura de China en España, participarán en esta experiencia singular. En lugar de los tópicos o los malentendidos, esta vez será el toreo el que hable por sí mismo, mostrando desde dentro su complejidad y su riqueza cultural.

La visita no será un simple acto de cortesía. Estará guiada por Victorino Martín, ganadero y presidente de la Fundación Toro de Lidia, quien acompañará personalmente a los invitados. "Queremos que la comunidad china se sienta bienvenida en las plazas de toros", afirma. Y añade: "La tauromaquia es una expresión cultural que une, que convoca, que abre espacios".

Con esta iniciativa, los organizadores buscan algo más profundo que una visita institucional: acercar la liturgia taurina a quienes no la conocen, desmontar prejuicios y activar nuevas formas de diálogo cultural. En definitiva, mostrar que el toreo, lejos de cerrarse sobre sí mismo, sigue siendo una puerta abierta.

La elección de la fecha no es casual. La Feria de Otoño es uno de los momentos más intensos del calendario taurino madrileño, donde la emoción del ruedo se mezcla con la expectación del público más entendido. Vivir esa atmósfera será, sin duda, una experiencia reveladora para los visitantes.

En un tiempo donde se habla tanto de fracturas y diferencias, este encuentro en Las Ventas ofrece una imagen distinta: la de la tauromaquia como espacio de conexión y entendimiento. Y es que, al fin y al cabo, la cultura —como el toro— solo cobra sentido cuando se comparte.