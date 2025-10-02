La torería valenciana, en dique seco

Varios son los toreros valencianos que, por distintas lesiones y percances, están de baja en este tramo final de la temporada. El novillero Alberto Donairepasó de nuevo por el quirófano para ser sometido a una reversión de colostomía en el Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Donaire fue cogido en Valencia durante la novillada incluida en la Feria de Octubre, sufriendo una cornada que le provocó un desgarro con rotura de esfínteres anales de tres o cuatro centímetros.

La operación se llevó a cabo de manera satisfactoria, aunque Donaire deberá permanecer una semana ingresado antes de recibir el alta hospitalaria.

Por otra parte, Samuel Navalón continúa ingresado en la UCI del Hospital Ribera de Alzira después de la grave cornada que sufrió el pasado domingo en Algemesí. Al torero ya se le retiró el respirador, pero tuvo que volver a ser intubado, y seguirá así durante las próximas 48 horas, permaneciendo unos días más en observación en la UCI antes de ser trasladado a planta.

A su vez, Román no podrá cumplir con sus próximos compromisos en México, donde estaba anunciado en las plazas de Ciudad Juárez y Guadalajara. La lesión en el hombro que arrastra desde que fue cogido por un toro en la plaza de Requena ha resultado más grave de lo esperado y ha provocado que se prolongue su alejamiento de los ruedos, habiendo perdido hasta siete festejos en plazas españolas.

Su objetivo ahora es lograr una recuperación completa que le permita volver a los ruedos en plenitud.

Antes, el rejoneador benidormí Andy Cartagena ya había anunciado que daba por concluida la temporada española debido a una lesión de abductores, y José María Manzanares no ha podido cumplir sus últimos compromisos a causa de la fractura de una costilla sufrida en la feria de Murcia.