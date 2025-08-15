David López brilla en su estreno venteño pese a un encierro sin empuje

La novillada de esta noche en Las Ventas se saldó con un balance desigual, condicionado por un encierro de comportamiento irregular que exigió inteligencia y recursos a los tres actuantes. Sin embargo, la cita dejó un nombre propio para el recuerdo: David López, debutante en la Monumental madrileña, que se ganó el respeto del público con una labor cargada de serenidad y temple.

Álvaro Seseña abrió plaza con un novillo manejable que, aunque remató siempre arriba, permitió al madrileño ligar las primeras series con buen trazo. El animal fue apagándose y la faena no terminó de remontar, pese a su empeño. En su segundo, un ejemplar de poca entrega y con reservas, inició bien con doblones a media altura, pero el astado acusó pronto la exigencia y se defendió con protestas, cerrando toda opción de lucimiento.

Valentín Hoyos tampoco tuvo aliados en sus dos turnos. El primero, que embistió recto y sin humillar, le obligó a recolocarse una y otra vez, impidiendo que las series fluyeran con ritmo. Con el quinto, desfondado y deslucido, su empeño no encontró premio y el trasteo quedó sin eco en los tendidos.

La gran historia de la noche fue la de David López, que dejó claro desde el recibo de capote y el inicio por bajo que venía preparado. En su primero, logró tres muletazos de gran factura aprovechando el temple inicial del novillo, aunque después acusó la falta de experiencia para exprimir las últimas embestidas. Aun así, la impresión fue más que positiva, mostrando una cabeza bien amueblada y un concepto claro.

Con el sexto, López volvió a demostrar su inteligencia en el manejo del toro. Firme, medido y siempre jugando a favor del animal, fue sacando una a una las embestidas por el pitón izquierdo con muletazos templados y largos. Sin empuje pero con nobleza, el novillo permitió construir una faena sobria y seria, que no levantó gritos de triunfo pero sí asentó en el tendido la sensación de estar ante un novillero con proyección.

FICHA DEL FESTEJO:

Jueves 14 de agosto de 2025. Plaza de toros de Las Ventas, Madrid. Novillada nocturna. Alrededor de un cuarto de entrada.

Se lidiaron novillos de Aurelio Hernando, correctos en su igualada presencia. 1º, manejable; 2⁰, deslucido; 3º, desfondado; 4⁰, a la defensiva; 5º, manso; 6º, noble.

Álvaro Seseña, de azul marino, golletazo (silencio); y pinchazo y estocada (silencio).

Valentín Hoyos, de verde bandera, tendida, aviso y dos descabellos (silencio); y tres pinchazos, delantera y media (silencio).

David López, de verde botella, estocada (ovación); y pinchazo y estocada (ovación).

David López se presentó con "Embrujo", nº 3.