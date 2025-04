Diez años de defensa legal de la tauromaquia, recogidos en un libro de referencia

La Fundación Toro de Lidia ha reunido en un solo volumen los hitos jurídicos de una década de trabajo en defensa de la tauromaquia. Bajo el título "Diez años de defensa jurídica de la tauromaquia", el nuevo libro editado por la institución recoge los artículos y reflexiones elaborados por los miembros de su Comisión Jurídica entre los años 2016 y 2025.

La presentación del volumen tuvo lugar en Madrid, en la Fundación Ortega-Marañón, y reunió a figuras clave del pensamiento taurino y jurídico. Participaron Vicente Zabala, jefe de la sección de Toros del diario El Mundo y autor del prólogo; Tomás Ramón Fernández, catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense; Victorino Martín, presidente de la Fundación; y Lorenzo Clemente, abogado y presidente de la Comisión Jurídica.

Zabala, que abrió el acto, definió el nacimiento de la Fundación como un momento de claridad en una situación de “desamparo jurídico” de la tauromaquia. “Este fue uno de los toros que más claro vi de salida”, afirmó.

Por su parte, Victorino Martín agradeció la implicación desinteresada del equipo jurídico y recordó que “no se trata solo de defender la cultura, sino de defender una forma de entender la vida. Tienen que saber que atacar a la tauromaquia no es gratuito”.

El catedrático Tomás Ramón Fernández fue categórico: “La ley no dispone de la cultura. Ningún legislador puede eliminar una práctica cultural; eso solo le corresponde al pueblo”.

Lorenzo Clemente cerró el acto destacando la necesidad de explicar la legitimidad de la tauromaquia no solo a los aficionados, sino también a quienes no lo son: “Lo jurídico no son solo leyes y sentencias. También son las ideas y el pensamiento sobre cómo se deben construir nuestras relaciones sociales”. Y añadió: “Defender la tauromaquia es también defender límites al poder”.

Además de abordar la legislación y jurisprudencia española, el libro incluye una panorámica sobre la situación legal de la tauromaquia en otros países de tradición taurina, lo que refuerza su carácter divulgativo e internacional.

El volumen ya está disponible en la Librería Rodríguez y en Amazon, y se suma a la colección editorial de la Fundación, que el año pasado reeditó doce títulos taurinos fundamentales.