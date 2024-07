Estos son los novilleros que torearán la final del certamen de novilladas nocturnas de Madrid

Tras el cuarto y último fetejo elminatorio del Certamen de Novilladas Nocturnas "Cénate Las Ventas", que se celebró la noche de este jueves 18 de julio, en el que Manolo Vázquez, Fabio Jiménez y Mario Navas lidiaron un encierro de El Cotillo y Hermanos Collado Ruiz, el jurado desginado pos la empresa Plaza 1 decidió la terna finalista que actuará el próximo jueves, 25 de julio a las 21:00 horas, ante los utreros de Talavante y El Freixo.

Se da la circunstancia de que durante el certamen no se cortó ningún trofeo, bien sea por el pobre juego del ganado, que ha sido un hándicap generalizado, o por mal uso de los aceros, que también condicionó a no pocos participantes. Así, no hubo ningún novillero que se plantara en la final de forma autoritaria, aunque las sólidas actuaciones de Fabio Jiménez, Valentín Hoyos y Mario Navas fueron reconocidas como las mejores y merecedoras, por tanto, de un puesto en el festejo final.