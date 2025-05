El idilio continúa: Escribano, dos trofeos de un gran toro de Victorino de vuelta al ruedo

Victorino Martín volvía a Sevilla y lo hizo con un llenazo. Le precedían muchas cosas buenas, pero en el recuerdo reciente la tarde anterior del año pasado en la que Escribano firmó una épica. De ahí quizá la alegría infinita de ver más de dos horas y media después la imagen del éxito: Escribano con dos trofeos en la mano, las dos orejas del toro «Mosquetón» de Victorino, que también fue premiado con la vuelta al ruedo. Era un toro de los que te resucitan o te hunden. Se confirma que el idilio sigue vigente: Escribano, Sevilla y Victorino.

Y eso que la tarde estaba lejos de ir rodada. Mucho había tardado... Así que en el quinto Manuel se fue a portagayola. Es casi en su caso un clásico. Salió bien porque «Mosquetón» nos cambió la tarde. Fue un gran toro, por ambos pitones y se portó en el caballo como bravo que también fue en la muleta. Un toro bravo en su esencia y excelenica de los que no es fácil cruzarte con ellos en el camino, porque te pasa por encima. A Manuel Escribano le costó cogerle el aire y los primeros compases no tuvieron esa contudencia, hasta que algo hizo clic a tiempo, y entonces vino la maravilla, templado, largo y lento el toreo por la derecha, se ralentizaban las embestidas, se hundía ese toro sobre el albero maestrante, marcaba el camino del cielo. Casta sin ser furia, entrega por abajo capaz de atemperarse. Una delicia del campo bravo. Y tambien al natural, con media muleta arrastrando sobre el albero lo toreó Escribano. El toro iba largo y con profundidad. Había mucha expresión en cada muletazo. Era magia pura. Como de justicia de otros tiempos y de todos los tiempos que entrara la espada. Y entró. Y también las dos orejas, que eran felicidad máxima, como la vuelta al ruedo al toro.

En el otro toro

Le había costado ir al caballo al segundo, al que tampoco se le picó bien. Hubo más espectáculo que reunión en el tercio de banderillas de Escribano, al que se lo puso complicado. El de Victorino marcó por el diestro poca intención de embestir y al natural le fue metiendo en vereda. No decía gran cosa, pero sabíamos que todo podía cambiar en cualquier momento. Al final Manuel le fue convenciendo. Lo suficiente para librar el cuerpo y volver a conectar con los tendidos.

El lote de Luque

Luque se enfrentó a un tercero que de momento se movió más y al pararlo casi pierde el capote. Se quedó a una mano y casi emuló el recibo de Morante. Cuando recuperó con las vueltas de la capa por fuera pegó buenas verónicas y a estos toros no es fácil torearlos con los vuelos. Una pelea discreta hizo en el caballo. Estuvo bien Caricol en los dos pares, sobre todo en el segundo cuando se lo dejó llegar una barbaridad. El toro tuvo la incertidumbre a cuestas en todo momento. Luque la solidez, como siempre. No dudo nunca. Creyera o no en el toro le hizo las cosas como si fuera de carril. Serio, apostando por el animal y evadiendo en el último instante las coladas cuando procedía. Se tiró derecho con la espada. Se pidió el trofeo, pero hoy Sevilla estaba muy recta. Bonito el saludo capotero de Luque al sexto. Esperó mucho en banderillas y no perdonó después en la muleta a Luque, sin permitirle lucimiento. Tarea ardua salir ileso. El Cid pasó discreto con un primero paradote y más indeciso con un cuarto exigente.

Ficha del festejo

Sevilla. Octava de feria. Lleno. Toros de Victorino Martín, 1º, parado y a la defensiva; 2º, de media arrancada; 3º, incierto e irregular; 4º, desigual; 5º, gran toro premiado con la vuelta: 6º, peligroso. Lleno en los tendidos.

El Cid, de tabaco y oro, tres pinchazos, estocada (silencio); cinco pinchazos, descabello (silencio).

Manuel Escribano, de azul noche y oro, pinchazo, aviso, estocada (saludos); aviso, estocada (dos orejas).

Daniel Luque, de verde y oro, estocada trasera (saludos); estocada tendida y trasera, dos descabellos (silencio).