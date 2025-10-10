Manuel Escribano y David de Miranda se despiden de la temporada por serias lesiones

Manuel Escribano y David de Miranda no volverán a vestirse de luces en lo que queda de 2025. Dos finales prematuros, dos heridas distintas, pero una misma sensación: el cuerpo ha dicho basta. El sevillano y el onubense bajan el telón a sus temporadas tras sufrir sendas lesiones que les impedirán cumplir sus últimos compromisos, incluidos Jaén, Fregenal, Calanda y el esperado festival de Guillena.

En el caso de Manuel Escribano, la temporada se truncó de forma abrupta tras ser cogido el pasado 28 de septiembre en Corella mientras banderilleaba al cuarto toro de la tarde. El parte médico fue claro: "luxación acromioclavicular derecha". Desde entonces, el torero ha peleado por reaparecer, pero "los dolores, la poca movilidad y las recomendaciones médicas" le han obligado a dar un paso atrás. "Pese a mi esfuerzo, no podré hacer el paseíllo en mis tres últimos compromisos del año", confesó en sus redes.

Así, Escribano no estará ni en Jaén (12 de octubre), ni en Fregenal de la Sierra (11 de octubre), ni en el festival benéfico de Guillena (18 de octubre), su tierra. En Jaén, su lugar lo ocupará El Fandi, quien compartirá cartel con Talavante y Borja Jiménez, frente a toros de Juan Pedro Domecq, Jandilla y Garcigrande.

Por su parte, David de Miranda también se ha visto obligado a poner fin a su temporada europea, tras la violenta voltereta sufrida el pasado 4 de octubre en Las Rozas. El diagnóstico posterior no dejaba lugar a dudas: pinzamiento cervical entre las vértebras C3 y C6. El torero ha sido atendido en la Clínica Falcón, donde se le ha prescrito reposo absoluto y una revisión médica en diez días.

El diestro de Trigueros tampoco podrá actuar en la feria de Calanda, donde será David Galván su sustituto, ni en Guillena, sumándose así a una baja doble que deja al festival benéfico sin dos de sus nombres más esperados. A pesar de este final inesperado, Miranda quiso lanzar un mensaje de gratitud: "Ha sido una temporada maravillosa, con triunfos importantes y el cariño del público. Me siento profundamente agradecido por todo".