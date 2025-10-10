Samuel Navalón recibe el alta tras gravísima cornada en el cuello

El torero Samuel Navalón ha sido dado de alta este viernes, 5 de octubre, del Hospital de La Ribera (Alzira), donde permanecía ingresado desde que el pasado 28 de septiembre sufriera una grave cornada en el cuello durante un festival en la localidad valenciana de Algemesí. Trece días después del percance, el joven diestro ya se encuentra en su casa de Ayora, donde continuará la recuperación bajo seguimiento médico.

Según ha informado su entorno, los médicos realizaron esta misma mañana una nueva evaluación de su estado clínico y, al comprobar que la evolución es positiva y sin complicaciones, autorizaron el alta hospitalaria. Navalón tendrá que volver al hospital en los próximos días para una revisión, como parte del protocolo habitual tras una herida de esta magnitud.

El propio torero ha compartido un mensaje en sus redes sociales agradeciendo el apoyo recibido: “Hoy es un día muy especial para mí”, escribe. “Después de la dura cornada sufrida en Algemesí, recibo el alta hospitalaria con el corazón lleno de alegría y esperanza. Han sido días muy difíciles, una prueba que me ha hecho aprender y reflexionar profundamente”.

Navalón también ha querido subrayar el respaldo que ha sentido durante estos días: “Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todo el equipo médico y personal del hospital, a mi familia y seres más queridos, y a todo el mundo del toro por las innumerables muestras de cariño”.

Aunque la recuperación completa será progresiva, el torero ha afirmado que afronta esta etapa con determinación. “Ansío el día de volver a enfundarme en el traje de luces y perseguir esa faena soñada que me inspira y da sentido a mi día a día”, concluye en su comunicado.