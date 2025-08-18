Murió el torero Pepe Luis Díaz, figura de oro y plata con 80 años de vida taurina

La tauromaquia ha perdido a uno de sus nombres queridos: Pepe Luis Díaz ha fallecido a los 80 años en la localidad de Linares, tierra que adoptó como propia y donde construyó buena parte de su vida personal y profesional. Nacido en La Roda, en la provincia de Albacete, forjó su carácter taurino en Valencia, donde se le consideró siempre como un torero de la casa y una figura muy vinculada a la cultura popular del toreo levantino.

Su formación comenzó bajo la tutela del maestro Graneret en el barrio valenciano de Patraix, en una época en la que los pueblos eran escuela viva de toreros. Allí, entre becerros y capeas, asimiló no solo la técnica, sino también un estilo elegante que marcaría su personalidad taurina. Como novillero con caballos dejó tardes memorables, entre ellas la de una novillada benéfica en Valencia, en la que compartió cartel con Joaquín Lara "Larita" y Eusebio de la Cruz, logrando el reconocimiento del público y de la crítica.

Pronto dio un paso decisivo en su trayectoria: abandonar el vestido de oro para incorporarse a las filas de los banderilleros, donde alcanzó un lugar destacado en cuadrillas tan recordadas como las de Chavalo y José Fuentes. En esta última se consagró como torero de ferias, con actuaciones de enorme valor, como la vivida en Albacete ante un toro de Miura, donde su temple y poderío marcaron un momento inolvidable.

En Valencia, Linares y otras plazas importantes fue reconocido como un hombre de plata ejemplar, respetado por compañeros y admirado por la afición. Su carrera, aunque discreta en lo mediático, estuvo siempre acompañada de respeto, entrega y el cariño de todos los que compartieron ruedo con él.

Ya retirado de la profesión, nunca se alejó del toreo. Continuó transmitiendo su experiencia a jóvenes que buscaban consejo, como Adrián de Torres, a quien dedicó tiempo y sabiduría. Su pasión por la tauromaquia se mantuvo intacta hasta el final, igual que su carácter afable y cercano.

El funeral por Pepe Luis Díaz se celebrará este martes en la Iglesia de San Mateo, en Baños de la Encina (Jaén), donde familiares, amigos y aficionados se despedirán de él. Con su marcha, la tauromaquia pierde a un torero íntegro, un hombre de honor y un caballero dentro y fuera de la plaza.