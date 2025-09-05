El novillero Bruno Aloi sufre dos cornadas brutales con arrancamiento de safena

El festejo en la localidad madrileña de El Álamo de este jueves 4 de septiembre dejó un parte médico estremecedor. El novillero mexicano Bruno Aloi resultó herido de pronóstico muy grave al descabellar al quinto novillo de "Aguadulce". El pitón le atravesó el muslo derecho en dos trayectorias de 20 y 30 centímetros, provocando graves desgarros musculares y contusión del fémur. Además, otra cornada en la pierna izquierda le afectó la tibia y le arrancó la vena safena interna, originando una hemorragia severa.

La magnitud de las lesiones obligó a una intervención quirúrgica inmediata en la enfermería de la plaza. Durante dos horas, el equipo médico liderado por el doctor Enrique Crespo estabilizó al torero antes de su traslado al Hospital de Móstoles. El cirujano explicó que el verdadero peligro no está solo en la sangre perdida, sino en el alto riesgo de infección derivado de los extensos destrozos musculares.

A pesar de la crudeza del parte, el diestro se encuentra consciente y estable, según detalló el propio doctor Crespo, quien confirmó que Aloi habló tras despertar de la operación. El galeno subrayó que, aunque no se teme por su vida, los primeros siete días serán decisivos para descartar complicaciones.

El apoderado del novillero, Roberto Piles, resaltó la dureza del percance pero también su "limpieza". Crespo prevé que el mexicano deberá permanecer ingresado varios días y que su reaparición en los ruedos no se producirá, en el mejor de los casos, antes de un mes.

Román y Molina se preparan para reaparecer

Por otra parte. El valenciano Román, que sufrió recientemente fracturas y fisuras costales en Requena, ha decidido reaparecer el próximo 6 de septiembre en Alcázar de San Juan, acelerando una recuperación que sus médicos le habían aconsejado prolongar. Su objetivo es estar listo para compromisos cruciales en Madrid y Zaragoza.

También el albaceteño Molina lucha contra el tiempo. Cogido el pasado 30 de agosto en Bayona con dos cornadas de consideración, ha solicitado el alta voluntaria para reaparecer el 8 de septiembre en la Feria de Albacete. Con el apoyo de su equipo médico y de preparación, insiste en que quiere volver a vestirse de luces en su tierra.