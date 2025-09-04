Francia gana terreno taurino: Seissan programa su primera novillada picada

El toreo sigue ampliando horizontes más allá de nuestras fronteras. La plaza de toros de Seissan, situada en el distrito francés de Gers, ha anunciado un hito histórico: la celebración de su primera novillada picada. Un paso adelante que refleja cómo la tauromaquia se consolida en plazas pequeñas, mientras en España también se recupera terreno, como prueban los llenos en Inca y las expectativas en Muro.

La afición en Seissan no es nueva. Durante las décadas de los setenta y ochenta ya se organizaron festejos en una modesta plaza de talanqueras. Sin embargo, la verdadera apuesta llegó hace apenas cinco años con la construcción de la actual plaza de toros, que ahora alcanza un punto de inflexión al programar su primer festejo con picadores.

El próximo domingo 7 de septiembre será la fecha marcada en el calendario para este acontecimiento. La cita reunirá a tres nombres de gran proyección en el escalafón novilleril: Juan Molas, Javier Zulueta y Julio Norte. Todos ellos se medirán con seis ejemplares de la ganadería Camino de Santiago, un hierro que en los últimos años ha ofrecido seriedad y emoción en la arena.

Con este festejo, Seissan se suma a otras localidades francesas que, con plazas de menor aforo, están apostando por la continuidad y el crecimiento del espectáculo taurino. Un ejemplo de cómo el toreo encuentra nuevas raíces fuera de los grandes cosos, manteniendo viva una expresión cultural que atraviesa fronteras.

La expectación es alta y las miradas estarán puestas en cómo responde el público. Lo cierto es que Seissan ya ha demostrado tener voluntad y afición, y su primera novillada picada puede convertirse en un precedente que marque el rumbo de futuros festejos en la región.