Toros y TV
El fin de semana del toro en televisión: programación completa gratuita y en plataformas
Canales autonómicos y digitales se vuelcan con la Feria del Arroz de Calasparra, el Alfarero de Oro y las fiestas populares del Mediterráneo
La temporada taurina vive uno de sus tramos más intensos y televisados. Del 5 al 7 de septiembre, cadenas autonómicas como La 7 Región de Murcia, À Punt, Castilla-La Mancha Media o Canal Sur, junto con plataformas digitales como OneToro TV, llevarán a los hogares encierros, novilladas, corridas y festejos populares desde plazas de primer nivel y municipios con profundo arraigo taurino.
La oferta abarca desde novilladas con picadores hasta becerradas y festejos tradicionales como los bous al carrer. Desde Calasparra, que celebra su Feria del Arroz con encierros matinales, hasta Villaseca de la Sagra, sede del XXV Alfarero de Oro, el fin de semana ofrece una completa variedad de festejos. Ganaderías como Miura, Conde de Mayalde, Cebada Gago o Ana Romero garantizan la presencia de encastes con personalidad.
Las televisiones autonómicas y digitales reafirman así su compromiso con la difusión de la tauromaquia, ofreciendo al espectador una programación diversa, accesible y de interés tanto para el aficionado como para el público general.
Programación taurina del 5 al 7 de septiembre de 2025 en televisión:
Viernes 5 de septiembre
- 09:45 h – La 7 Región de Murcia. Calasparra (Murcia). Encierro. Feria del Arroz. Novillos de Raso de Portillo.
- 18:30 h – Castilla-La Mancha Media / OneToro TV. Villaseca de la Sagra (Toledo). XXV Alfarero de Oro. Novillos de Conde de Mayalde para Javier Zulueta, Tomás Bastos y Martín Morilla.
Sábado 6 de septiembre
- 09:45 h – La 7 Región de Murcia. Calasparra (Murcia). Encierro. Feria del Arroz. Novillos de Dolores Aguirre.
- 18:00 h – À Punt. Ondara (Alicante). Circuito de Novilladas de la Comunidad Valenciana. Semifinal. Novillos de Aida Jovani para Kevin Alcolado, Simón Andreu y Juan Alberto Torrijos.
- 18:30 h – Castilla-La Mancha Media. Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Toros de Salvador Gavira García para El Cid, Román y Joaquín Galdós.
- 18:30 h – OneToro TV. Villaseca de la Sagra (Toledo). XXV Alfarero de Oro. Novillos de Montealto para Aarón Palacios y El Mene (mano a mano).
Domingo 7 de septiembre
- 09:45 h – La 7 Región de Murcia. Calasparra (Murcia). Encierro. Feria del Arroz. Novillos de Miura y Prieto de la Cal.
- 17:50 h – À Punt. Puzol (Valencia). Desencajonada de toros de Conde de la Corte, El Torero, Núñez del Cuvillo, Lagunajanda y Carlos Núñez.
- 18:00 h – Canal Sur. Lucena (Córdoba). Final del ciclo de becerradas. Novillos de Isabel Sánchez del Alva para Pablo Sánchez, Lucas Pérez, Mario Torres, Manuel Real “Realito”, Rogelio Pajuelo y Celso Ortega.
- 18:30 h – Castilla-La Mancha Media / OneToro TV. Villaseca de la Sagra (Toledo). XXV Alfarero de Oro. Novillos de Ana Romero para Cristiano Torres, El Mella e Ignacio Candelas.
