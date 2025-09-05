El fin de semana del toro en televisión: programación completa gratuita y en plataformas

La temporada taurina vive uno de sus tramos más intensos y televisados. Del 5 al 7 de septiembre, cadenas autonómicas como La 7 Región de Murcia, À Punt, Castilla-La Mancha Media o Canal Sur, junto con plataformas digitales como OneToro TV, llevarán a los hogares encierros, novilladas, corridas y festejos populares desde plazas de primer nivel y municipios con profundo arraigo taurino.

La oferta abarca desde novilladas con picadores hasta becerradas y festejos tradicionales como los bous al carrer. Desde Calasparra, que celebra su Feria del Arroz con encierros matinales, hasta Villaseca de la Sagra, sede del XXV Alfarero de Oro, el fin de semana ofrece una completa variedad de festejos. Ganaderías como Miura, Conde de Mayalde, Cebada Gago o Ana Romero garantizan la presencia de encastes con personalidad.

Las televisiones autonómicas y digitales reafirman así su compromiso con la difusión de la tauromaquia, ofreciendo al espectador una programación diversa, accesible y de interés tanto para el aficionado como para el público general.

Programación taurina del 5 al 7 de septiembre de 2025 en televisión:

Viernes 5 de septiembre

09:45 h – La 7 Región de Murcia. Calasparra (Murcia). Encierro. Feria del Arroz. Novillos de Raso de Portillo.

Calasparra (Murcia). Encierro. Feria del Arroz. Novillos de Raso de Portillo. 18:30 h – Castilla-La Mancha Media / OneToro TV. Villaseca de la Sagra (Toledo). XXV Alfarero de Oro. Novillos de Conde de Mayalde para Javier Zulueta, Tomás Bastos y Martín Morilla.

Sábado 6 de septiembre

09:45 h – La 7 Región de Murcia. Calasparra (Murcia). Encierro. Feria del Arroz. Novillos de Dolores Aguirre.

Calasparra (Murcia). Encierro. Feria del Arroz. Novillos de Dolores Aguirre. 18:00 h – À Punt. Ondara (Alicante). Circuito de Novilladas de la Comunidad Valenciana. Semifinal. Novillos de Aida Jovani para Kevin Alcolado, Simón Andreu y Juan Alberto Torrijos.

Ondara (Alicante). Circuito de Novilladas de la Comunidad Valenciana. Semifinal. Novillos de Aida Jovani para 18:30 h – Castilla-La Mancha Media. Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Toros de Salvador Gavira García para El Cid, Román y Joaquín Galdós.

Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Toros de Salvador Gavira García para 18:30 h – OneToro TV. Villaseca de la Sagra (Toledo). XXV Alfarero de Oro. Novillos de Montealto para Aarón Palacios y El Mene (mano a mano).

Domingo 7 de septiembre