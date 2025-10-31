Programación taurina en televisión abierta: recortadores y novilladas este fin de semana

La tauromaquia en televisión no se detiene. Este fin de semana del 1 y 2 de noviembre, los festejos populares y la cantera del toreo serán protagonistas en las pantallas.Canal Sur y la plataforma Toros en España Play apuestan por contenidos que van desde el riesgo y la emoción de los recortes hasta la proyección de los nuevos valores del toreo andaluz.

El sábado, Castellón acoge una nueva edición del tradicional concurso de recortadores con anillas, una de las suertes más espectaculares de los festejos populares, que continuará el domingo con la gran final del Campeonato de España. Paralelamente, Canal Sur retransmitirá desde Navas de San Juan el XXVI Encuentro Andaluz de Escuelas Taurinas, una cita fundamental para el futuro de la fiesta.

La programación combina emoción, formación y espectáculo, con propuestas para todos los públicos y una clara apuesta por la diversidad de formatos dentro del mundo del toro.

Programación taurina del fin de semana del 1 y 2 de noviembre de 2025 en televisión:

Sábado 1 de noviembre

16:30 h – Toros en España Play. Castellón, Concurso de Recortadores con Anillas.

Castellón, Concurso de Recortadores con Anillas. 18:00 h – Canal Sur. Navas de San Juan (Jaén), XXVI Encuentro Andaluz de Escuelas Taurinas. Novillos de Apolinar Soriano y El Añadío para José Antonio de Gracia, Dennis Martín, Isaac Galvín, Juan Jesús Rodríguez, Armando Bustos, Fernando Lovera y Armando Rojo.

Domingo 2 de noviembre