Madrid apuesta fuerte por la tauromaquia: arranca la reforma de Las Ventas

La Comunidad de Madrid no solo mantiene su apoyo a la tauromaquia: lo multiplica. En los presupuestos de 2026, el Gobierno regional ha destinado 7,2 millones de euros al área de Asuntos Taurinos, una cifra que representa un aumento del 59,7 % respecto al ejercicio anterior. El mensaje es directo: los toros no solo no se tocan, se blindan.

Buena parte de esa inyección económica —3,7 millones de euros— irá destinada a la rehabilitación y modernización de la plaza de toros de Las Ventas, el epicentro simbólico y cultural del toreo en España. Una operación que busca actualizar infraestructuras sin alterar la identidad del coso, preparando el templo madrileño para las próximas décadas.

El anuncio se ha producido tras el Consejo de Gobierno, donde la consejera de Economía, Rocío Albert, ha insistido en que la tauromaquia sigue siendo parte esencial del patrimonio cultural madrileño. No es una apuesta aislada: es una línea política clara que se refuerza año a año y que ahora recibe el mayor respaldo presupuestario de la última década.

Además, la consejera ha respondido con contundencia a quienes critican la inversión pública en toros. Ha recordado que la Fundación Toro de Lidia, que recibió 1,7 millones el año pasado, recibe un trato similar al de otras instituciones culturales como el Teatro Real o el Teatro de la Abadía. El argumento es simple: la tauromaquia forma parte del mismo ecosistema cultural que esas “insignias” del arte español.

En cifras, los 7,2 millones destinados a los toros en 2026 superan en 2,7 millones el presupuesto anterior, lo que consolida la recuperación del sector tras años de ataques ideológicos y presupuestos menguantes. Más allá de la defensa política, el movimiento es estratégico: asegura actividad, empleo y proyección internacional para Madrid.

Mientras otros gobiernos autonómicos siguen marginando la tauromaquia, Madrid marca la diferencia con hechos y dinero. La rehabilitación de Las Ventas no es solo una obra: es una declaración de principios, un acto de afirmación cultural en medio de un clima donde el toreo aún divide, pero nunca deja de latir.