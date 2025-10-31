Cayetano se va, pero Curro Vázquez sigue: así será su nueva etapa como apoderado

Curro Vázquez no piensa quedarse quieto. Pese a la reciente retirada de Cayetano, el maestro de Linares ha dejado claro que no tiene intención de abandonar el campo del apoderamiento. Su nueva apuesta se llama Emiliano Osornio, un joven novillero mexicano que ha comenzado a despuntar en plazas de primera y que, ahora, tendrá detrás a uno de los nombres más influyentes del toreo contemporáneo.

La elección no es casual. Vázquez siempre ha sabido leer los tiempos y las necesidades del toreo. En esta ocasión, su decisión también tiene una carga simbólica: dar apoyo al toreo mexicano y al mundo de las novilladas, dos sectores que atraviesan momentos difíciles. No es una maniobra nostálgica, sino un movimiento estratégico y con visión de futuro.

Emiliano Osornio ha sido una de las revelaciones más comentadas de la temporada. Ha dejado su firma en plazas como Las Ventas, Arnedo o Arganda del Rey, donde ha demostrado que no solo tiene ambición, sino también el oficio y el temple que exigen los escalafones superiores. Curro Vázquez ve en él un proyecto sólido y con recorrido.

La decisión también habla del compromiso personal del maestro. No es la primera vez que Vázquez toma el camino menos evidente. Ya lo hizo como torero, cuando apostó por el clasicismo frente a la inmediatez de otras fórmulas más comerciales. Ahora, como apoderado, vuelve a poner el foco donde pocos miran: en las bases del toreo.