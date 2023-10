De Villacís a Del Val, la «jet» taurina en Madrid

La afición de Madrid ha disfrutado hoy de una excelente tarde de toros con sensaciones dispares e idénticas ganas de triunfo, con más suerte unos que otros, pero dejándoselo todo en el ruedo. El tiempo además ha acompañado con temperaturas que han alcanzado los treinta grados a las seis de la tarde.

El cartel de este sábado es uno de los que más ilusión despertaba en esta Feria de Otoño, pues hacían el paseíllo toreros con mucha personalidad y con un concepto del toreo muy clásico.

El diestro de Gerena (Sevilla), Daniel Luque había causado baja tras tener que cortar de manera definitiva la temporada. Sufrió una grave fractura de peroné en agosto, por la que tuvo que pasar por quirófano y reapareció en tiempo récord. Sin embargo, tras sufrir una recaída y después de su paseíllo de la semana pasada en Sevilla, ha tenido que tomarse un respiro en Madrid como también se ha visto obligado a cancelar su compromiso del 11 de octubre en la Feria del Pilar de Zaragoza. En su lugar, ha toreado el sevillano Damián Castaño, un torero «modesto», de los más destacados de los festejos del mes de septiembre en Las Ventas, que ahora ve recompensado su buen hacer en este ruedo al ser anunciado en un cartel estrella como el de la tarde de hoy.

Sevilla, en Madrid

Juan Ortega no estuvo en la pasada Feria de San Isidro lo que hacía que la afición tuviera aún más expectativas expuestas en él. Venía de tener mucha regularidad en todos sus compromisos de verano, algo quizá atípico en toreros tan artistas y puristas. Es, actualmente, el torero que más gusta al polifacético Juan del Val que le ha seguido durante toda la temporada y, como no podía ser de otra forma, no quiso perderse su faena en Madrid.

Completaba el cartel otro gran estilista del toreo de capa, Pablo Aguado, el que es, sin duda, el que más sevillanos mueve allí donde va. En San Isidro dejó el mejor toreo de capote con los toros salmantinos de El Pilar, misma ganadería que se ha lidiado hoy y que, además, le ha facilitado muchos triunfos en lo que llevamos de año.

Entre los numerosos rostros conocidos que han asistido a la plaza, José María Álvarez del Manzano, María Dolores de Cospedal junto a Pilar González del Valle, Marquesa de la Vega de Anzo, Begoña Villacís, Mario Sandoval, Tito Pajares, presidente de la Asociación de Espectáculos y Ocio Nocturno de la Comunidad de Madrid y el empresario y promotor del premio literario «Doctor Zumel» David Shohet.

María Dolores de Cospedal y Pilar González del Valle Jesús G. Feria

También el empresario de Plaza Uno Rafael García Garrido y su mujer, Cristina Suárez de Lezo, el doctor y ganadero Roman Sorando, descubridor de Juan Ortega, que ha compartido barrera con los empresarios María José Peña, de azulejos Peña y Federico Barber.

Álvarez del Manzano y Ortega Cano Jesús G. Feria

Ganaderos y empresarios

Victorino Martín ha velado armas ante su corrida de mañana en su localidad junto al empresario Francisco Carpintero. Tampoco ha faltado el doctor, jefe de Hematología del Niño Jesús, Luis Madero y el diestro Román que comparte cartel mañana con Borja Jiménez y Leo Valadez.

El mundo de la Comunicación ha estado representado por el consejero delegado del periódico más antiguo en castellano, El Comercio de Lima, Jose Antonio García Miró, del Grupo Plural TV.

Cristina Álvarez, vicepresidenta de El Corte Inglés y José María Luna, director del Museo Picasso de Málaga y el veterano José Ortega Cano no han perdido detalle de ninguna de las faenas.