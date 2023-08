Pablo Aguado, baja por varias fracturas en la escápula

El toro se sigue cobrando su tributo en este accidentado verano y ahora quién deberá pasar unos días en el dique seco será el diestro sevillano Pablo Aguado, que el pasado sábado se reencontró con el triunfo, uno de los importantes, en El Puerto de Santa María, festejo en el que alternaba con Morante de la Puebla y Alejandro Talavante.

Sin embargo, cuando se preparaba para la suerte suprema en el toro que cerraba la tarde, sufrió una violentísima voltereta, por la que tuvo que pasar a la enfermería. Así lo describió Patricia Navarro en su crónica para LA RAZÓN: "Blandeó en los primeros tercios el sexto, pero desarrolló complicaciones al final. Iba y venía con su miga, sobre todo en los finales (tenía mejor el embroque). Fue una trabajera de faena y esta vez el quid de la cuestión sí estaba en ir haciendo al toro de uno en uno, desengañándolo, limándole el derrote de mitad de muletazo en adelante. Solvente y seguro Aguado. Lo que no nos imaginábamos es que no uno si no dos milagros mayúsculos vendrían después. Fue horrible. Pablo se perfiló para entrar a matar y lo enganchó de lleno, justo ahí donde no vienen ideas buenas. Por el pecho. Al segundo envite fue todavía peor y resultó cogido de nuevo. Tremendo susto. Milagroso verle salir ileso. Al menos en apariencia. Una oreja le daba el pasaporte a la Puerta Grande y a la gente un lexatín. Cogidas así te cortan en seco la respiración. Esto es el toreo. La línea es tan delgada, que solo algunos son capaces de rebasarla. Final feliz para un día que así lo merecía".

Más tarde, el parte facultativo de la enfermería de la plaza explicó que "Pablo Aguado presentó contusión con hematoma en región escapular derecha con erosión superficial".

Sin embargo, Pablo Aguado,aquejado de fuertes dolores que no remitían, visitó los servicios médicos del Hospital Viamed de Sevilla para realizarse distintas pruebas y conocer el verdadero alcance de las lesiones sufridas en El Puerto. Finalmente, un nuevo parte informó que el sevillano sufría “varias fracturas mínimamente desplazadas en cuerpo escapular derecho. Contusión de partes blandas con engrosamiento musculoso subcutáneo de las partes blandas adyacentes, de aspecto postraumático”.

Por este motivo, Aguado causará baja esta tarde en Dax, donde estaba anunciado y se espera el avance de su evolución para decidir una próxima reaparición. De momento, los próximos compromisos en los que el torero sevillano está acartelado con: Almería, el día 20 de agosto; Tarazona de Aragón, el día 28; Valladolid, el 9 de septiembre; y Murcia el 10, entre otros.

David de Miranda recbió el alta

Por otra parte, el diestro onubense David de Miranda, herido en Málaga también el sábado 12 de agosto, que sufrió dos cornadas menos graves en el muslo izquierdo y el glúteo, ha recibido el halta hospitalaria este mismo lunes, después de que le fueran retirados los drenajes. El torero proseguirá la recuperación en su domicilio y reiniciará su preparación física cuanto antes para cumplir con todos sus próximos compromisos. La idea de David es estar el día 17 en El Rocío y el 18 en Valverde del Camino.