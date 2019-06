Ridao está provisto de la sólida formación del filólogo combinada con una amplia perspectiva histórica, política y jurídica que consigue una conjunción magnífica entre clasicismo, ilustración y modernidad. Me confieso seguidor del autor, dueño de una brillante prosa ensayística, desde sus libros en la más pura tradición ilustrada (y heterodoxa) hispánica, como «El pasajero de Montauban» (2003). Con «Filosofía accidental» (2015) emprende un «giro filosófico» pasando de una escritura más histórico-cultural a otra de gran densidad conceptual. En esta ocasión, Ridao lleva su argumento a través de la historia filosófica en una senda de evidente continuidad, logrando trenzar un consistente discurso intelectual con sugerentes llamadas a la contemporaneidad. No es baladí este empeño genealógico ahora, cuando se desacredita la democracia desde extremos populistas o nacionalistas. Hoy sabemos que también hay una filiación de política trascendente que remonta a cierto pitagorismo-platonismo, con continuidad constatable en el esencialismo tardoantiguo y en una teología política que lleva al idealismo, al liderazgo carismático-populista. Ridao toma partido y la democracia ha de hacerlo también con bases tan sólidas como las que propone el autor.

El marginal de la presencia de la mujer en las calles de la ciudad moderna, los peligros que acechaban ese desafío, y la creciente visibilidad artística que contrarrestará esa lacerante situación, conforman la urdimbre de este excelente ensayo, donde no falta la recreación de unos característicos espacios urbanos, como el duro mundo de la prostitución o la pujante aparición de los grandes almacenes comerciales que, por un lado propiciaban la normalidad pública femenina pero, por otra parte, un consumismo enajenante podía alejar a la mujer de la concienciación de género. Con el carácter transgresor del caminar en libertad la «flânerie» baudelaireana adquiere un nuevo sentido; las «flâneuses» legitiman su identidad, su «derecho a mirar sin ser vistas». Se cita aquí, con acierto, unas palabras de la pintora y escritora Marie Bashkirtseff: «Lo que anhelo es la libertad de ir por ahí sola, entrar y salir, sentarse en las Tullerías, y especialmente el placer de pararse y mirar las tiendas de arte, entrar en las iglesias y museos, caminar por las calles de noche; eso es lo que busco y esa es la libertad sin la que no se puede llegar a ser un verdadero artista». La activista francoperuana Flora Tristán, o escritoras como George Sand, Luisa Carnés o Emilia Pardo Bazán ilustran ese despertar femenino, analizado aquí con ameno rigor documental y ágil estilo ensayístico.

En el Hotel Hilton, entre judíos; por Sagrario Fdez.-Prieto

Nicole Krauss mantiene de nuevo en vilo al lector en «En una selva oscura», su cuarto libro

Un abogado neoyorquino septuagenario, Epstein, y una escritora de treinta y nueve años, Nicole, coinciden en Tel Aviv. El primero desea desaparecer desprendiéndose de todo lo que tiene, su valiosa colección de arte, su fortuna y su esposa. La segunda está en crisis vital y profesional, en su matrimonio ya no hay lugar ni para el conflicto y su novela no termina de arrancar. Ambos coinciden en el Hotel Hilton, una metáfora desde el principio de la obra, pero solo revelada al final de manera impactante. Nicole Kraus entrega su cuarta novela y vuelve a demostrar su capacidad para las construcciones literarias complejas y bien armadas que mantienen en vilo al lector, en esta ocasión pendiente desde el principio de ese hotel del que incluso se incluyen fotos. Y aunque el título se inspire en los versos del «Infierno» de Dante, es otro el escritor que, literalmente, respira y alienta en este libro. Hablamos, no podía ser otro, de Kafka, de quien una extraña anciana guarda numerosos manuscritos inéditos. Kafka también quería desaparecer, era otro judío agotado de judaísmo, pero que quizá escapó de su vida soñándola desde otro lugar, como hace Nicole, que de forma muy calderoniana asegura estar soñando su propia trayectoria. En la novela de Kraus, Kafka no se suicidó, optó por la desaparición y se marchó a Palestina después de los cuarenta años.

Entre la propia aniquilación que busca Epstein y el extrañamiento de sí misma que vive Nicole el libro transcurre con detalles de humor y referencias frecuentes a esos misiles palestinos, que no alcanzarán al hotel porque serán interceptados antes por las fuerzas militares israelíes, con personajes misteriosos cuyo significado queda claro al correr de las páginas, y planeando sobre toda la obra una atmósfera de peligro inminente que atrapa de forma poderosa. Se repiten aquí asuntos y personajes que nos recuerdan otras de sus novelas: la escritora con problemas existenciales, el anciano que siente un gran amor solo hacia uno de sus hijos y las referencias al Holocausto.

Mensajes cifrados

Los personajes están marcados no solo por su pasado sino por el de sus padres, y atrapados por recuerdos dolorosos de los que no pueden librarse y, cómo no, tema de la incomunicación, a veces profunda e insalvable y otras anecdótica, como el taxista que cree hacerse entender si habla ladino. El judaísmo aflora a cada paso, quizá a veces en mensajes cifrados: Epstein es descendiente directo del rey David, pero se podría decir que es su negativo, no posee el porte regio del bíblico personaje. Ambos protagonistas parecen sufrir una gran incapacidad para vivir y saber quiénes son en realidad. El conflicto se anuda en su interior, les rodea con la omnipresente amenaza de los misiles palestinos y con las elucubraciones kafkianas y se hace de hormigón armado en el famoso hotel que está frente al mar, pero desde el que es imposible ver el mar de frente. Esta espléndida novela no puede ser más judía.