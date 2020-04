¿Sabes para qué son los agujeros de las palas y si son eficaces?

Seguro que en más de una ocasión te has preguntado el porqué de incluir agujeros en las palas de pádel y, sobre todo, por qué se distribuyen en cruz, en círculo, de mayor o menor tamaño, en línea...

Nosotros también porque, de hecho, en el mercado también hay palas sin agujeros, pocas pero las hay y eso nos amplía aún más las dudas.

Es por ello que hemos querido hacernos eco de un interesante artículo que han elaborado los compañeros de The Padel Interview basándose en la opinión de un experto, Francisco Huera-Huarte, investigador de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Huera-Huarte determinó en un estudio publicado en la revista científica Journal of Sports Engineering and Technology, que los agujeros de las palas de pádel no solo no mejoran la aerodinámica, sino que la empeoran, al igual que ocurre con la estabilidad, que se ve perjudicada.

Entonces...¿por qué tienen agujeros la inmensa mayoría de las palas? Si quieres saberlo, te animamos a leer el artículo a través de este enlace.