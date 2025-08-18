Separación
Joaquín Torres y Raúl Prieto rompen su matrimonio: "Él dejó la relación hace poco más de tres meses"
El conocido arquitecto ha roto su silencio, confirmando su inesperada ruptura con el director de televisión
Joaquín Torres y Raúl Prieto han tomado definitivamente caminos separados. El matrimonio, que pasó por el altar en mayo de 2023, ha roto su relación y ha sido el conocido arquitecto el encargado de confirmar la noticia a través de unas declaraciones en "El Español".
Más de tres meses separados
"Me ha dejado. Él dejó la relación hace poco más de tres meses", ha confesado Joaquín Torres en el anterior medio citado, explicando que ha sido Prieto el que ha tomado la decisión. "Esto es algo que iba a llegar en algún momento. Entiendo que somos personas con cierta notoriedad y que esto es noticiable. Tenía que salir a la luz tarde o temprano", ha añadido el televisivo.
En estos "casi cuatro meses", el arquitecto ha optado por estar alejado del foco mediático, asimilando su ruptura con Raúl Prieto. "No se nos ha ocurrido enviar un comunicado porque no creo que Raúl o yo tengamos tanta trascendencia. No somos tan conocidos. Hemos terminado y hemos dejado que las cosas caigan por su propio peso", ha señalado Torres.
"La vida es así, tiene sus altos y bajos. Tiene malos momentos. Y hay que afrontar las cosas como vienen. El dolor es parte de la vida también. Que te deje tu pareja, al que has querido tanto, no es nada fácil", ha confesado el arquitecto sobre el momento que atraviesa, añadiendo que "la vida es esto. Aceptar las situaciones. Para mí ha sido un palo muy grande. No lo puedo ocultar: aún no estoy bien".
Sin reconciliación a la vista
Sobre una posible reconciliación, Joaquín Torres lo tiene claro. "Por mi parte, lo dudo mucho. No estoy abierto a una reconciliación ahora mismo", ha revelado el colaborador de televisión, explicando que necesita todavía procesar la separación: "Todavía no me encuentro con fuerzas". Aún así, no descarta que pueda producirse un acercamiento en un futuro. "Quizás aún sea pronto... solo han pasado unos cuatro meses. Sé que no se puede decir nunca 'de este agua no beberé', pero ahora no me veo en la tesitura de retomar nada", ha zanjado sobre el asunto.
✕
Accede a tu cuenta para comentar