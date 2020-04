El tenis mundial se está replanteando su calendario de 2020 casi a diario. La suspensión de la Laver Cup de Federer ha sido la penúltima novedad. La última puede ser que la ATP y la WTA se están planteando una minigira europea en tierra batida en septiembre antes de la disputa de Roland Garros. Y eso incluiría los torneos de Madrid y Roma, aunque esto dependería de la celebración del Abierto de Estados Unidos que de momento no se ha planteado la suspensión. Y mientras hoy, 17 de abril, se cumplen 15 años de la primera victoria de Nadal en Montecarlo. Este mismo día pero en 2005 Rafa Nadal empezó a escribir su leyenda en el torneo monegasco.

Era su segunda presencia en el Masters 1.000 que abre la temporada europea sobre arcilla roja. Había debutado en 2003. Logró las dos primeras victorias (Kucera y Albert Costa) y cayó en tercera ronda ante Guillermo Coria. Dos años después llegaba habiendo lanzado ya tres avisos: el verano de 2004 había levantado su primer título en Sopot y ese 2005 ya había ganado en Costa do Sauipe y en Acapulco. Tenía 18 años, era el número 17 del mundo, partía como undécimo cabeza de serie y debutó en el torneo ante Monfils. El francés no fue rival. Luego cayeron Malisse y Rochus. En cuartos esperaba Gastón Gaudio, uno de los miembros más destacados de la Legión argentina y campeón en la anterior edición de Roland Garros. También cayó en dos sets. En semifinales la víctima fue Gasquet. Y en la final esperaba Coria, su verdugo dos años antes. Fue el segundo top 10 que tumbó esa semana. Lo hizo en cuatro sets: 6-3, 6-1, 0-6 y 7-5 después de más de tres horas.

Aquella edición de Montecarlo fue más especial todavía con el paso del tiempo. La victoria ante Monfils significó la primera en la histórica racha de 81 triunfos -dos años y dos meses seguidos invicto- sobre tierra batida. Fue el primero de los once títulos que ha ganado en el Principado, un lugar en el que sólo ha perdido ante dos jugadores: Fognini en la semifinal del año pasado y en dos ocasiones ante Djokovic (la final de 2013 y la semifinal de 2015). Abandonó aquella edición de Montecarlo como número once del mundo y diciendo: “No soy el favorito para París porque será mi primer Roland Garros”. Los hechos le desmintieron. Ganó en Barcelona, ganó en Roma y en junio con 19 años recién cumplidos levantó su primera Copa de Mosqueteros.

Aquel año 2005 fue el de su explosión en el circuito. Ganó once títulos (Costa do Sauipe, Acapulco, Montecarlo, Barcelona, Roma, París, Bastad, Stuttgart, Montreal, Pekín y Madrid) y acabó como número dos del mundo. Fueron los primeros pasos en sus 19 Grandes, sus 35 Masters 1.000, sus once títulos en Montecarlo, sus 46 victorias en el Principado...