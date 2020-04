El día que Pepe perdió la cabeza y pateó a Casquero

Se cumplen once años del día en que Pepe perdió la cabeza. Era el 21 de abril de 2009 cuando el entonces jugador del Real Madrid agredió al jugador del Getafe Javi Casquero, al que pateó en el suelo después de derribarlo. “En el minuto 86 fue expulsado por empujar por detrás a un contrario, evitando una ocasión manifiesta de gol", decía el árbitro, Delgado Ferreiro, en el acta.

“Una vez en el suelo y con el juego detenido, el jugador local propinó una patada al jugador objeto de la falta y un puñetazo en la cara a un adversario”, añadía el acta. Pero ahí no terminó el festival del portugués, que tuvo unas “cariñosas” palabras para el cuarteto arbitral. “Dicho jugador, cuando abandona el terreno de juego, se dirige al cuarto árbitro con la siguiente frase: «sois todos unos hijos de puta»”.

Pepe, al final del partido, pidió perdón al jugador del Getafe. “Nunca en mi vida me ha pasado algo igual. No sé qué me ha pasado, he tenido una actitud que para mí no tiene explicación”, reconocía.