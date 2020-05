El español Carlos Sainz, dos veces campeón del mundo, ha resultado elegido mejor piloto de la historia del Mundial de Rallys (WRC) tras superar al francés Sébastien Loeb, nueve veces campeón, en la final de la votación ideada por el promotor del certamen entre los aficionados y un reducido grupo de periodistas expertos en esta modalidad automovilística. En la final, Sainz obtuvo el 57,28 % de los votos. Para llegar a ella Carlos Sainz se impuso en las sucesivas votaciones a los finlandeses Hannu Mikkola (campeón en 1983), en octavos de final, y Tommi Makkinen (titular en 1996, 1997, 1998 y 1999), en cuartos, y al francés Sébastien Ogier (seis veces campeón entre 2013 y 2018), en semifinales. El piloto madrileño, de 58 años, fue campeón mundial en 1990 y 1992 (en ambos con Toyota) y fue además cuatro veces subcampeón (1991 -Toyota-, 1994 y 1995 -Subaru- y 1998 -Toyota-) y en cinco ocasiones tercero (1996, 1997, 2000 y 2002 -Ford- y 2003 -Citroen-).

Carlos Sainz disputó un total de 196 pruebas del WRC, en lo que logró 26 triunfos y sumó 97 podios, casi en la mitad de los rallys en los que compitió. Después de WRC comenzó a competir en el Dakar, prueba que ganó en 2010 (Volkswagen Touareg), 2018 (Peugeot 3008) y 2020 (Mini) y fue tercero en 2011 (Volkswagen).

Su rival en la final fue Loeb, el piloto más laureado de la especialidad con nueve coronas consecutivas entre 2004 y 2012. El alsaciano era el favorito no sólo por el número de títulos, sino también por haber acumulado 79 victorias en los 179 rallys disputados. Loeb superó sucesivamente al británico Richard Burns (campeón en 2001), al alemán Walter Röhrl (1980 y 1982) y al finlandés Juha Kankkunen (1986, 1987, 1991 y 1993).

El pasado 3 de abril los promotores del WRC anunciaron la creación de una encuesta en su web (wrc.com) para elegir al mejor piloto de todos los tiempos. Para ello había que tener en cuenta los títulos mundiales o las victorias en los rallys, pero también otros factores como la velocidad, la valentía, la táctica, la capacidad mecánica... El voto de los aficionados contaba para el 40 % del resultado en cada enfrentamiento entre pilotos, y se combinó con las decisiones de seis periodistas expertos, cuyo voto contó para el 10 % cada uno y que llevó al resultado final. Los 20 pilotos fueron seleccionados en función de sus títulos, victorias en rallys y podios.

El panel de expertos periodistas estaba compuesto por Julian Porter (comentarista y locutor del WRC), Marco Giordo (revista Autosprint, Italia), Reiner Kuhn (Motorsport aktuell, Alemania), David Evans (DirtFish, EE.UU.), Loic Rocci (AUTOhebdo, Francia) y José Manuel González (comentarista del WRC+ All Live, España).

Di todo por los rallys

“No puedo estar más feliz y orgulloso de este reconocimiento”, dijo Sainz. “Muchas gracias por traerme primero a la final y, por supuesto, en segundo lugar por permitirme ganar este reconocimiento contra Sébastien Loeb”, afirmó. “No necesito decirles cuánto valoro a Sébastien Loeb y cuánto merece ser el más grande. Pero tengo que decir que no sólo él, todos los campeones del mundo merecen este reconocimiento. Pero alguien tiene que ganar y, en este caso, he sido yo”, agregó el madrileño en declaraciones a la web del certamen. “Di todo por los rallys. Los rallys han sido mi vida, han sido mi sueño y hoy en día los rallys y toda la familia de este deporte me está dando una gran sonrisa y este gran reconocimiento”, aseguró.