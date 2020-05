Colección 20.1: la última apuesta del nuevo resurgir de Varlion

Hablar de Varlion es hablar de pádel, de su historia, pues es una de las marcas con mayor recorrido en este deporte, con sus continuos altos y bajos, idas y venidas, problemas extradeportivos, éxitos, acusaciones de (y a) otras marcas, etc, etc. Pero al fin y al cabo, es un referente desde sus inicios y siepre ha contado con jugadores de primera línea y con proyectos ambiciosos.

Ahora, la firma que dirige desde hace tantos años su fundador, Félix Regalía, regresa por enésima vez con un nuevo producto, una nueva colección, una nueva apuesta, la denominada colección 20.1, y para su presentación, que lógicamente será online, ha querido recordar todos los momentos de su marca.

En un extenso comunicado con una buena dosis de acusaciones, el empresario argentino hace un repaso de los momentos más gloriosos (y también oscuros de la marca), sus éxitos y sus fracasos, y tira con bastante puntería en varias direcciones acusando de plagios y copias a otras marcas del sector.

Queremos que seas tú mismo quien saque sus propias conclusiones y por eso te dejamos a continuación el comunicado. Lo que está claro es que Varlion ha vuelto, y quiere reconquistar una buena parte de este mercado. Os mantendremos informados de la presentación de su nueva colección:

Fundé Varlion en 1993, y como no queríamos ser iguales a los demás, 6 meses después me puse a dibujar y a pensar en cómo diferenciarnos.

Descubrí que podía conseguirlo, que tenía vocación y creatividad para hacerlo como cuando descubres que puedes ser bueno haciendo determinada actividad, trabajo o deporte.

Las marcas lo vieron, presté mis servicios y el de un equipo que fui armando con mucha generosidad a marcas como Dunlop, Royalpadel, Padel Lobb, Bullpadel, Babolat, Puma, etc.

Con mi llegada a España, demostramos que era algo serio y diferente lo que hacíamos, y que pese a tener que diseñar, fabricar y vender, emprendimos el liderazgo más largo de la historia del pádel por parte de una marca de manera continua y con los costes más altos que uno puede tener.

Crecimos juntos, con el pádel, con Uds., tiendas independientes, grupos, grandes superficies, clubs, monitores y jugadores.

Nos ayudaron y apoyaron, cumplimos el objetivo de ser Nº 1 del mundo, reconocidos y respetados por toda nuestra competencia (Dunlop, Padel Lobb, Vision, Head, Babolat, Wilson, Nox, Bullpadel, Star Vie, etc.), por los jugadores profesionales y, por supuesto, la distribución.

Nos dimos cuenta de dicho logro mucho después que Uds., por aquello de no saber qué es el ego. Tozudo, orgulloso, emprendedor, con carácter, pero sin ego y con humildad. Tal vez por ser hombre de empresa y de trabajo desde adentro de esta.

Con el tiempo empezaron a llegar oportunistas al mercado, a los que hoy en día llamo ''bandoleros'' (salvo excepciones) y comenzó la ilegalidad, la venta marginal, la competencia desleal, el convertir en un circo a nuestro mercado, repugnante y corrupto.

Me propuse, por razones de salud, encontrar una ''solución''. Nos llevó años de errores porque siempre hemos arriesgado. Es fácil trabajar y copiar sobre lo que ya existe, lo difícil es inventar, innovar, ser creativo y que funcione. Y no sólo una tecnología o una idea, también en el proceso de fabricación, en generar tendencia cuando aún no se conoce algo, como un color, un catálogo, una política comercial, la expansión de producto de una marca, fichajes, etc.

En 2016 desafiamos al mercado marginal, es decir, al mercado español de la distribución de pádel. Nos daban 3 meses de vida, y estuvimos un año distribuyendo a PVP y con contratos por escrito sin realizar una sola rebaja de precios. Con mano dura logramos solucionar la venta marginal en la distribución de nuestra marca, y Uds. en muy poco tiempo respondieron.

Licenciamos la distribución en busca de ''la solución'': fabricar con nuestra tecnología y calidad, manteniendo la innovación y diseño, pero a precios competitivos.

Estábamos hartos de enseñar a fabricar y no conseguir el standard de calidad que requiere Varlion. A otras marcas sí les sirvió, sea en China o en Pakistán; esto es normal cuando no tienes ni idea de qué estas vendiendo o cómo se produce, y no hablo de las marcas del tenis.

Me equivoqué en la elección del distribuidor, no tuve la visión de entender que lo malo que criticaba lo había introducido por la puerta de atrás en Varlion.

Cuando me di cuenta ya era tarde, y dijimos… ''a barajar y dar de nuevo''. Y es lo que hicimos.

Otra vez a invertir, a innovar, a diseñar, pensando siempre en que lo importante es la honestidad, la creatividad y el trabajo para volver a liderar.

Hoy relanzamos el proyecto en España y Europa, mercados en los que hace 3 años que nosotros como marca no vendemos, y lo hacemos con las armas de la innovación, creatividad, competitividad, transparencia y honestidad comercial.

Volvemos a empezar, siguiendo el mismo camino que iniciamos en abril de 2016. Hablando claro, apoyando al cliente y apoyándonos en él, las tiendas, los clubs, sus vendedores, enseñándoles qué es lo que hacemos, por qué somos diferentes y deseando que aparezcan más empresas que lo sean por una competencia sana y leal como aparecerán 100% seguro desde países europeos.

Nuestras tarifas, condiciones y sus precios, durarán hasta el último día de colección (como siempre ocurrió en Varlion). Nunca estafamos al consumidor pidiéndole 300 por lo que vale 150 o 100, y tampoco lo haremos ahora.

Nuestros contratos son un compromiso para el que lo quiera hacer bien y con seriedad; con compromiso de recompra, apoyo en operaciones especiales y asociación al marketing y distribución de Varlion y al Club de la marca. Y, sobre todo, con el compromiso de no vender a gentuza que ha utilizado nuestra marca durante tantos años de forma ilegal, poniendo a la venta productos que no tienen en sus tiendas online a precio vil, o manteniendo un pequeño stock de nuestro producto a modo de coartada. A sus clientes les terminan ofreciendo a cambio sus marcas propias o marcas de nuestros competidores desleales -porque con ellos tienen mucho más margen que con Varlion-, y dichas marcas obtienen el beneficio de estar bien posicionadas en los motores de búsqueda de Google, llenándose los bolsillos gracias a nosotros. Quienes lo deseen, puedo reenviarles documentos que involucran a muchas marcas en las cuáles confían con la gentuza que menciono.

Ha llegado la hora de que nuestra competencia decida de qué lado quiere estar: con la distribución del deporte internacional y española, o con delincuentes, mirando para otro lado.

Lidero un equipo enorme con corazón, capacidad de trabajo y garra, formado por personas que han venido a apoyarnos, no a chupar la sangre; personas que han triunfado en lo suyo y que ven la oportunidad de hacer algo grande.

Desde el que embala una caja hasta el que diseña, el que vende, el que gestiona… Todos sabemos dónde estamos, qué es el pádel y qué es Varlion, y hacemos esto con una enorme ilusión y pasión.

Una vez aclarado lo que ha sucedido más o menos desde el 2012 a hoy, es un placer invitarlos a la presentación virtual de la nueva colección 20.1 que realizaremos próximamente, dado que por razones obvias será difícil hacerlo físicamente, y pondremos a vuestra disposición nuestra fuerza comercial y de marketing en España y resto del mundo para lo que haga falta.

Volveremos a sorprender con nuestro producto. Siempre pienso ''esta vez será difícil evolucionar e innovar'', pero la creatividad es inagotable pese a que, en esta ocasión, la tecnología de materias primas se ha estancado desde hace unos años y es más complicado innovar en esta materia.

La nueva colección marcará dos líneas de acción: el comienzo de algo revolucionario, que hemos registrado como patente de fabricación, y varias novedades que también se han registrado. Hemos decidido registrar incluso nombres de modelos, para evitar la vulgaridad de algunos que dicen ser ''líderes'' y sacan en su última colección la línea AVANT, nombre que corresponde a una gama de palas que lanzamos nosotros desde el 2009 y utilizamos hoy inclusive.