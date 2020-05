Conoce, junto a Jorge Martínez, los secretos del ‘Entrenamiento Invisible’

Un técnico que ha sido número 1 con Mapi y Majo Sánchez Alayeto y que también ha alcanzado el éxito con otros jugadores como Pablo Lima y Ale Galán, y que a través de la M3 Padel Academy junto a otros técnicos, controla el crecimiento de un buen número de profesionales.

Su experiencia le hace ser uno de los entrenadores más reconocidos del circuito y a través de este artículo nos informa sobre las claves de un tipo de entrenamiento diferente, uno que no se ve pero que es esencial, el que hace la diferencia entre los buenos jugadores y los campeones, el 'Entrenamiento Invisible'.

Os dejamos con el artículo de Jorge Martínez del blog de Bullpadel y os animamos a que lo leáis y toméis buena nota, seguro que sacamos muchas cosas positivas del mismo:

Siempre que hablamos de pádel y sobre todo pádel de competición, en nuestra retina quedan las grandes jugadas, recuperaciones imposibles, golpes majestuosos, bolas inalcanzables que acaban definiéndose por la puerta con una destreza, que para el resto de los mortales resulta inimaginable y un sinfín de anécdotas y situaciones durante los partidos, que han hecho del pádel un gran espectáculo. Pero detrás de todo esto, hay otra historia mucho menos conocida y menos brillante.

Esta es la historia a la que me voy a referir en este artículo, lo que llamamos el "Entrenamiento Invisible", ese que muy pocos hacen, pero que es muy importante, y que a la postre marcará las diferencias.

¡¡Realmente las marca!! Lo puedo contar porque lo he vivido, he tenido la suerte de entrenar a jugadores con muchísimo talento y a jugadores campeones y no es lo mismo. El talento es una cosa muy importante, pero ser un campeón es otra muy distinta. Es algo más.

Durante mi carrera deportiva he tenido el privilegio de entrenar a auténticos campeones y curiosamente se repiten unos patrones muy parecidos.

Aquí me voy a referir a jugadores actuales, aunque perfectamente podría remontarme a épocas pasadas, donde encontraríamos auténticos ejemplos del tema que nos aborda.

Desde mí punto de vista, los casos de las Gemelas Sánchez Alayeto, Pablo Lima o más recientemente Ale Galán son ejemplos de este tipo de jugadores.

Entre estos elementos comunes destacaría los siguientes:

- Una gran determinación.

- Capacidad de trabajo, sacrificio y exigencia.

- Confianza en su equipo técnico y su proyecto deportivo.

Tanto Pablo Lima como Ale Galán son dos jugadores que empiezan con un mismo sistema de entrenamiento. Pablo comienza con nosotros desde los 18 años y va escalando posiciones hasta alcanzar el nº 2 del mundo, junto a Juani Mieres.

Ale Galán desde los 15 años hasta su actual ranking como pareja 2 del y siendo el jugador que ha conseguido, en el mismo año, desde previa llegar a jugar el Master.

Las Gemelas llevan trabajando con nosotros desde hace 9 años, comenzando desde la pareja 5 hasta conseguir el Nº1 World Padel Tour y consiguiendo todos los títulos posibles en el pádel.

Todos ellos tienen esta capacidad de hacer el entrenamiento invisible:

- Llegan los primeros, se van los últimos.

- Cuidan su recuperación, estiramientos, fisioterapia, descanso.

- Cuidan su nutrición, no hay sitio para los excesos.

- Son exigentes en el entrenamiento y si se tienen que quedar mas tiempo hasta que sale ese golpe, se quedan.

- Cuidan los aspectos mentales para mejorar el rendimiento.

- Compromiso con su equipo y solidaridad con sus compañeros de entrenamiento, siempre sumando y siempre aportando al grupo.

Porque el entrenamiento invisible, además de una serie de elementos objetivos, tiene que ver con una forma de vivir y de pensar, donde los valores forman parte importante de todo ello.

Dicen que la disciplina nos hace libres, yo así lo creo, la disciplina de estos deportistas les ha hecho conseguir unos éxitos deportivos y una forma de vivir que les permite elegir.

Desde luego son un ejemplo a seguir por los más jóvenes, que a veces impacientes por obtener una recompensa inmediata, se quedan en la superficie del entrenamiento, y un privilegio para los que aportando nuestro conocimiento y dedicación hemos disfrutado de este camino.

Así que la próxima vez que veas a estos jugadores y jugadoras competir, hacer puntos maravillosos, recuerda que detrás hay mucho trabajo de ese, del que no se ve.