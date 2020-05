Nuevas condiciones para la actividad deportiva en el último B.O.E.

Este sábado se publicaba la última actualización del Boletín Oficial del Estado, en la que se recogían las nuevas medidas que entrarán en vigor en los territorios que cambian de fase a partir del lunes. Los más afortunados entrarán en la Fase 2, en la que se abre un poco más la práctica deportiva y se dan más facilidades a la población y deportistas.

En concreto, en lo que respecta a lo más destacado, el Gobierno ha ampliado el horario en el que las personas de hasta 70 años pueden salir a practicar deporte no profesional. En esta etapa, podrán desarrollar las actividades al aire libre en cualquier franja horaria, a excepción de la que está reservada para los más mayores, comprendida entre las 10:00 horas y las 12:00 horas y entre las 19:00 horas y las 20:00 horas.

Por otro lado, ''los deportistas integrados en clubes participantes en ligas no profesionales podrán realizar entrenamientos de carácter básico, dirigidos a una modalidad deportiva específica, de manera individual y cumpliendo con las correspondientes medidas de prevención e higiene.

A los efectos de lo previsto en esta orden, se entenderá por entrenamiento de carácter básico el entrenamiento individualizado, adaptado a las especiales necesidades de cada modalidad deportiva, desarrollado en los centros de entrenamiento de que dispongan los clubes o en otro tipo de instalaciones que se encuentren abiertas al público''.

Todo ello respetando las actuales normas de seguridad e higiene y el mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de, al menos, dos metros.

Y eso en los cuatro únicos territorios que este lunes 18 pasarán a la citada Fase 2: La Gomera, El Hierro, La Graciosa y Formentera. Es decir, que limitan a los clubes a una ocupación del 30% y que los ''partidos'' tendrán que seguir siendo de 1 vs. 1.

No cabe duda que este deporte, que permite mantener sobradamente las distancias, sigue pidiendo por activa y por pasiva el que se vuelva a jugar pero desde el Gobierno y desde el Ministerio de Sanidad no están muy por la labor, permitiendo no obstante otras disciplinas en las que hay muchísimo más contacto físico.