¿Qué estarán preparando estas seis destacadas palas?

Ojo que se viene sorpresa en los próximos días al mundo del pádel, pues seis palas muy importantes, cada una en su ámbito, están preparando algo muy especial.

Ojo que estos seis protagonistas tienen un bagaje más que destacado y su nombre destaca por sí solo. Hablamos de Rodri Ovide, Jon García-Ariño, Marcos del Pilar, Martín Echegaray, 'Tata' Echegaray y Seba Nerone.

Poco sabemos de este proyecto más allá de que parece que va a llamarse Give me Five y que no va a ser un directo en Instagram ni Youtube, tampoco un simposio, un canal con vídeos y consejos de pádel ni nada que se haya hecho hasta la fecha.

Muchas incógnitas por desvelar por lo que hay que estar atentos, porque esta alineación de lujo del mundo del pádel no da puntadas sin hilo y seguro que el proyecto es muy apasionante y atractivo.

Seguiremos pendientes para ver si en los próximos días...conocemos de qué se trata.