La Federación Madrileña de Pádel avisa a la Comunidad de Madrid del desastre económico de los clubes

Desde la Federación Madrileña de Pádel, máximo organismo deportivo de esta modalidad en la capital, se ha querido expresar de forma clara y contundente cuál es la situación actual de numerosos clubes que, teniendo que estar con el cierre echado, están sufriendo día tras día los estragos del COVID-19 a nivel económico.

Su presidente, José Luis Amoroto, ha emitido un comunicado dirigido al director general de Infraestructuras y Programas de la Actividad Física y Deporte de la Comunidad de Madrid, D. Alberto Álvarez Filgueira, con este motivo, expresándole su preocupación por los malos tiempos que vive el sector y solicitándole una ayuda y su apoyo para que los clubes puedan volver a abrir, como ha ocurrido con otras actividades que, a fin de cuentas, también son pymes y generan ingresos a las familias, son su sustento económico.

Os dejamos con el comunicado de la FMP, al que se han suscrito un total de 45 clubes de toda la Comunidad Autónoma, y nos unimos a él, solicitando que el pádel vuelva a una ''cierta normalidad'', que se pueda jugar y que clubes y monitores puedan retomar su actividad, para ellos es fundamental.

Nos han llegado distintas informaciones respecto a las posibles condiciones en las que se dice que se va a tener que practicar el deporte del pádel en la fase 2 de la desescalada.

Que en la fase 1 el pádel va a tener que disputarse individualmente, no plantea ya ninguna duda.

Otra cosa es que para la siguiente fase 2 se intente mantener esa opción y no se pueda pasar al estado natural de nuestro deporte, que no es otro que poder jugar dos jugadores en pareja contra otros dos.

El tema va más allá del simple disfrute de todo jugador de pádel, como es el poder disputar un partido entre cuatro jugadores y no entre dos. La diferencia de poder conseguir en la fase 2 que el pádel se desarrolle de forma natural, no solo tiene un contenido deportivo, sino también otro de vital importancia y es el económico.

Los más de 100 clubes federados de nuestra Comunidad más otros muchos sin federar, está sufriendo un auténtico quebranto económico, que puede llevar al cierre de muchos de ellos.

Hay clubes que en la fase 1 no van a poder abrir porque no les sale rentable dicha apertura, desde el momento que no pueden entrar en pista cuatro jugadores.

A eso habría que añadir el que tampoco pudieran desarrollar sus escuelas ni sus campamentos de verano, principal fuente de ingresos de nuestros clubes.

Sabemos que esta semana, en determinadas Comunidades Autónomas se ha implantado la Fase 1 y en lo referente al pádel está resultando un auténtico desastre para aquéllos clubes que han abierto (otros ni lo han intentado porque sería abrir a pérdidas), por no darles los números y porque los jugadores no aceptan esta situación atípica.

Si esto se mantuviera durante la fase 2 el drama sería total, dado que hay muchas familias (dueños, gerentes, empleados, servicio de restauración, monitores...) que dependen del funcionamiento de esas instalaciones.

Sin entrar en los motivos por los que alguien pueda considerar nuestro deporte como de contacto que no lo es, mas allá de un determinado lance en el juego, resulta ilógico que permitan reunirse en una vivienda o en una terraza a 10 personas supuestamente manteniendo dos metros de distancia con el de al lado, o que salgas a correr en determinadas franjas horarias cruzándote con multitud de ciudadanos, o lo que resulta aun más inexplicable como es el hecho de que en un gimnasio puedan entrenar 20 monitores con 20 alumnos de manera personalizada y no puedan no ya cuatro, sino dos jugadores de pádel jugar un cruzado en un Indoor.

Hay deportes que ya en la fase 1 van a poder reintegrarse a la actividad como lo venían haciendo hasta ahora (en golf se permiten los partidos de 4 jugadores), mientras que en pádel se pone impedimentos para que en una fase posterior todavía no pueda practicarse como se debería.

Tanto los clubes de la Comunidad como la Federación Madrileña de Pádel, somos plenamente conscientes de las medidas sanitarias y de prevención que tenemos que adoptar –llevamos más de un mes intercambiando información con todos nuestros clubes y hemos redactado hasta un protocolo- y somos los primeros interesados en que se cumplan escrupulosamente todas las medidas, porque nos jugamos mucho en ello.

Sé los esfuerzos que estás haciendo por el deporte de nuestra Comunidad ante los organismos estatales y por ello te ruego que redobles los esfuerzos en solicitar algo que creo que es justo y desde luego de mucho menor riesgo, que determinadas acciones y actividades deportivas permitidas en este estado de alarma.

Si el pádel no puede entrar en la Fase 2 en plena actividad, las consecuencias me temo que van a resultar irreparables para muchos madrileños.