Primer torneo profesional: un round robin con cuatro palas del circuito

El pádel profesional ya tiene preparado su primer torneo de cara a la vuelta a la competición. Es verdad que no va a ser una cita World Padel Tour como solemos disfrutar, que no tendrá los premios y fases habituales y que no estarán todos los jugadores, además del cambio de modalidad, que será round robin (todos contra todos).

Se trata de una cita que enfrentará, en un 1 contra 1, a Lucas Campagnolo, Julio Julianoti, Stefano Flores y Joao Pedro Flores, todo ello sin público y en el típico rey de la pista.

La contienda podrá verse por streaming (de pago) los días 30 y 31 de mayo.

No te pierdas ''el Rey de la Pista''. Aquí tienes más información sobre el evento.