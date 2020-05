La surrealista conversación entre Agüero y Messi

Sergio Agüero, el delantero del Manchester City, sigue con su faceta de gamer y en una de sus conexiones en directo a través de Twitch se coló Messi, con el que tuvo una conversación surrealista:

-Leo Messi: ¿Qué te pasó hoy que me escribiste a las 9 de la mañana?

-Kun Agüero: Me tenía que hacer el test.

-LM: Pero ‘pa’ qué me escribiste… Después no me diste más bola.

-KA: ¿A las 9 de la mañana?... ¿Yo?

-LM: 9 o 10 eran, no sé, por ahí. Sí, cuando te ibas para hacerte el test.

-KA: Y, yo qué sé, era para decirte buen día.

Aquí está la conversación: