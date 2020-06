El vídeo más desolador de Maradona: acaba enseñando el culo

Hoy se cumplen 34 años del gol de Maradona a Inglaterra. “El otro día en casa vi otra vez el partido, vi el segundo gol y me sigue emocionando. Y siempre le encuentro algo nuevo, la mala salida de (el portero Peter) Shilton o el pase del ‘Negro’ (Héctor) Enrique. Porque joden (bromean) con eso, pero ahí arranqué yo. Otro por ahí la tiraba a la mierda, pero él me vio y me dio la pelota”, sostuvo Maradona en una breve entrevista con Infobae.

El 22 de junio de 1986 Argentina venció a Inglaterra por 2-1 con dos goles de Maradona.

El primero es conocido como 'La mano de Dios' y el segundo como 'El gol del siglo XX' y fue elegido como el mejor tanto de la historia de los Mundiales en una encuesta realizada por la FIFA.

“Con el tiempo dije que el segundo gol a Inglaterra fue para que después no digan que les había hecho un gol con la mano, ja. Creo que fue justo para eso, así no tenían excusas. Más no le puedo pedir a la vida”, añadió el ahora entrenador del Gimnasia y Esgrima La Plata.

Sin embargo, de lo que se habla es del vídeo de Maradona bailando con extrema dificultad, que se ha hecho viral. Aunque no tiene fecha, la imagen del astro argentino no es la mejor.