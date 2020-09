El anuncio en el que Bale se ríe del Real Madrid con su afición al golf

Bale no ha vuelto a los entrenamientos del Real Madrid porque está convocado con su selección y hasta la semana que viene no se entrenará de nuevo con Zidane, aunque habrá que ver si tiene ganas de seguir jugando en el conjunto blanco. El último encuentro de la pasada temporada decidió no disputarlo.

James Rodríguez está a punto de irse al Everton traspasado, Borja Mayoral puede acabar en el Valencia y Ceballos apunta a que se pasa otro año más en el Arsenal. El Real Madrid va aligerando la plantilla para que Zidane pueda trabajar con comodidad con los jugadores que considera necesarios.

¿Y Bale? Ésa es la gran pregunta. No se fue el verano pasado cuando parecía lo más probable y aún no ha dicho nada este.

No dice nada, pero sí que protagoniza un anuncio del canal de BTTV donde se ríe de su afición por el golf antes que por el fútbol.

En el anuncio, se decide que se hagan todos los cambios que se quiera en un partido. Y la noticia va pasando por Ancelotti y otros futbolistas y presentadores de televisión hasta que llega por móvil a Bale, que está jugando al Golf. Se la da Aleksander-Arnold y le dice que así seguramente podrá jugar algún partido.

Bale lo escucha y enfadado, tira el móvil al suelo.