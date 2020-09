La amenaza en twitter de Neymar al español Álvaro González tras pegarse en el PSG-Marsella

Las cosas que suceden en el campo no siempre quedan en el campo. A veces llegan más lejos y Neymar y Álvaro González han llegado a las manos en el PSG-Olympique de Marsella.

Según el brasileño, el español fue un racista en el campo y eso hizo que él, al finalizar el encuentro, le diera una serie de collejas. Eso hizo que le expulsaran.

Eso no le enfrió y no se le pasó el enfado: “El único arrepentimiento que tengo es no haberle dado a este imbécil en la cara", escribió el brasileño después en Twitter.

Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

Esta ha sido la colleja por la que le han expulsado.