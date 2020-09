Los Nuggets y Jokic desafían a los Lakers de LeBron después de un séptimo partido histórico

No habrá el esperado Lakers-Clippers en la final de la Conferencia Oeste. Los Denver Nuggets se han empeñado en hacer historia y por primera vez un equipo ha remontado dos 3-1 en contra en los playoffs de forma consecutiva. Los Nuggets se impusieron en el séptimo partido a los Clippers por 104-89. Los californianos, a priori, eran la alternativa más sólida a los Lakers en el Oeste, pero ninguna de sus estrellas dio la talla en el encuentro decisivo. Kawhi Leonard y Paul George estuvieron desaparecidos. Todo el protagonismo recayó en la atípica pareja de los Nuggets: Murray-Jokic. El escolta y el pívot serbio fueron una pesadilla para los de L.A. El canadiense anotó 40 puntos, cogió 5 rebotes y dio 6 asistencias. Lo del balcánico fue un escándalo: 16 puntos, 22 rebotes y 13 asistencias.

Jokic es ahora mismo el mejor pívot del mundo. Su séptimo partido ante los Clippers fue la demostración de cómo se puede dominar una cita así anotando sólo cinco tiros de campo. Porque sus porcentajes no fueron buenos (5/13 en tiros de campo con un 0/4 en triples), pero su control sobre todo lo que sucedió en la pista fue absoluto. Firmó el segundo triple doble de su carrera en un séptimo partido. Sólo otros dos jugadores en la historia de la Liga han hecho algo así: Russell Westbrook y Rajon Rondo. Su promedio en los cuatro séptimos partidos que ha jugado es de 24 puntos puntos, 16 rebotes, 7,2 asistencias y 2,5 tapones. “Ha sido un esfuerzo de todo el equipo para poder remontar así y ganar estos partidos. Lo mejor de este equipo es que no se rinde. No sé cómo lo hacemos, no sé que nos hace empezar, pero no aceptamos que alguien es mejor que nosotros”, aseguró tras la victoria.

Los Clippers volvieron a dominar por más de diez puntos el choque. Fue en el segundo cuarto, el momento en que explotó Murray. Sus 20 puntos en ese periodo bastaron para que los Nuggets comenzaran la remontada y bloquearan a las estrellas de los Clippers. Kawhi Leonard y Paul George fueron un lastre tras el descanso. Entre ambos sumaron un 2/18 en el tiro. Los Clippers estuvieron siete minutos sin anotar en el último cuarto. Montrezl Harrell, sí el de el insulto a Doncic, fue el máximo anotador con 20 puntos. El resto, desaparecidos. Leonard sólo sumó 14 puntos con 6/22 en el tiro. Paul George, 10 con 4/16. Los dos jugadores llegados esta temporada para hacer frente a LeBron y los Lakers ya están de vacaciones.

El partidazo de estos dos



JOKIC: 18 puntos, 22 rebotes y 13 asistencias

El primer partido de la final del Este fue también monumental. Los Heat han golpeado primero al imponerse a los Celtics en la prórroga por 117-114 gracias a un tapón de Adebayo a dos segundos del final del tiempo extra. Boston tuvo el partido en su mano cuando dominaba por cinco puntos a falta de poco más de un minuto para el final. Butler (20 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias), Dragic (29/7/4) y Crowder (22/5/1) contrarrestaron la gran actuación de Tatum (30/14/5), que falló el triple para forzar la segunda prórroga. El segundo partido se disputará en la madrugada del viernes a la 01:00.