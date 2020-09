Cecilia Reiter pasa por el quirófano y da por finalizada su temporada

Malas y buenas noticias a la vez para Cecilia Reiter. La jugadora argentina ha tenido que pasar por el quirófano para solucionar sus problemas en el isquiotibial y esa operación le va a mantener alejada de las pistas de juego todo lo que resta de año.

Ceci se sometió a una operación a cargo de los doctores César Flores, Manuel Leyes y Eulogio Martín, la cual transcurrió ''sin incidencias'' pero que, por contra, le va a obligar a un largo proceso de reposo y recuperación.

Este es el texto que publicaba en sus redes la jugadora argentina:

Hasta aquí mi temporada 2020. Lamentablemente tuve que pasar por boxes y eso me mantendrá alejada de las pistas hasta el año que viene.

Gracias al @drmanuelleyes , al Dr. FLORES, al Dr. BUENADICHA y a todo el equipo por dejarme 0 KM, pero sobretodo gracias por ponerme las cosas tan fáciles en un momento tan complicado.

Manolo (dejame que te diga asi) sos un ser humano sencillamente ESPECTACULAR🙌 aunque seas un poco flojo con el martillo😅 Gracias Mario, querido amigo, por ser incondicional. Gracias a todos los que llevan dias escribiéndome y preocupándose por mi y perdón porque me es imposible responder a todos. Gracias x el cariño y la buena onda que me mandan desde todas partes del mundo.

Gracias familia por hacer el aguante desde allá y ser como siempre mi sostén. Gracias Equipo por estar al pie del cañón. Gracias Carola por ser mi apoyo siempre, en las buenas y en estas no tan buenas.

Estoy convencida de que las cosas pasan por algo, y que esto que hoy me toca atravesar me hará crecer, me hará más fuerte y que volveré con más ganas e ilusión que nunca. Me toca sacar esa garra Argentina que tantos de ustedes ven en mí.

Ahora este es mi partido más importante, asi que los espero alentándome desde la grada y llevándome en volandas a la victoria.

Ceci, te deseamos lo mejor en tu vuelta a las pistas y que el año que viene te veamos a pleno rendimiento y peleando por las victorias.