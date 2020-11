La historia de ‘La mano de Dios’ y la emoción de ver a Maradona cantarla: “Maradó, Maradó…”

Alejandro Romero solo quería escribir una canción, pero terminó componiendo un himno que se convertiría en la banda sonora de la vida de Diego Armando Maradona, fallecido este miércoles a los 60 años. ‘La mano de Dios’ nació por casualidad y la voz de El Potro Rodrigo acabó por convertirla en eterna.

Rodrigo, entonces novio de la hermana de Romero, pidió a este que le escribiera la letra de una canción. Romero no pasaba por su mejor momento creativo y la inspiración hacía tiempo que se había alejado de él.

Bloqueado, Romero pensó en abandonar la música si no era capaz de entregar la canción a Rodrigo. “En una especie de rezo, entre lágrimas, pedí ‘Dame una mano, una canción que le guste a Rodrigo y la grabe así le da un incentivo a mi vieja, que siempre me apoya’... Y si no escribía nada, me dedicaría a otra cosa”, contó a La Nación.

Romero contó que las palabras comenzaron a fluir, aunque sin un sentido aparente para él. “Empecé a escribir palabras sin sentido para mí: ‘En una villa nació, fue el deseo de Dios, crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida...’ y en ese momento sentí mi voz interna que me dictaba ‘en un potrero forjó una zurda inmortal’ y ahí me di cuenta que tenía que ver con Maradona”, relató.

Cuando El Potro Rodrigo leyó la letra supo que estaba ante algo grande. “Esta va a ser tu mejor canción, no la vas a superar, la van a cantar todos. Este va a ser mi último éxito”, le dijo.

El vaticinio de Rodrigo se cumplió. ‘La mano de Dios’ fue el éxito más grande de Romero como compositor y de Rodrigo como intérprete. Y también el último éxito de El Potro, como él mismo había adivinado. Apenas unos meses después falleció en un accidente de tráfico.

En 2008, durante la grabación del documental que Emir Kusturica grabó sobre él, Diego Maradona dejó para la posteridad una escena que ahora cobra aún más emotividad. Rodeado de una banda de música y acompañado por su familia y amigos, Diego se animó a cantar ‘La mano de Dios’, la canción que resumió su vida, sus éxitos y sus excesos, sus triunfos y sus tropiezos.

Letra de ‘La mano de Dios’

En una villa nació, fue deseo de Dios,

crecer y sobrevivir a la humilde expresión.

Enfrentar la adversidad

con afán de ganarse a cada paso la vida.

En un potrero forjó una zurda inmortal

con experiencia sedienta ambición de llegar.

De cebollita soñaba jugar un Mundial

y consagrarse en Primera,

tal vez jugando pudiera a su familia ayudar...

A poco que debutó

“Maradó, Maradó”,

la 12 fue quien coreó

“Maradó, Maradó”.

Su sueño tenía una estrella

llena de gol y gambetas...

y todo el pueblo cantó:

“Maradó, Maradó”,

nació la mano de Dios,

“Maradó, Maradó”.

Llenó alegría en el pueblo,

regó de gloria este suelo...

Carga una cruz en los hombros por ser el mejor,

por no venderse jamás al poder enfrentó.

Curiosa debilidad, si Jesús tropezó,

por qué él no habría de hacerlo.

La fama le presentó una blanca mujer

de misterioso sabor y prohibido placer,

que lo hizo adicto al deseo de usarla otra vez

involucrando su vida.

Y es un partido que un día el Diego está por ganar...

A poco que debutó

“Maradó, Maradó”,

la 12 fue quien coreó

“Maradó, Maradó”.

Su sueño tenía una estrella

llena de gol y gambetas...

y todo el pueblo cantó:

“Maradó, Maradó”,

nació la mano de Dios,

“Maradó, Maradó”. Llenó alegría en el pueblo,

regó de gloria este suelo...

Olé, olé, olé, olé, Diego, Diego.