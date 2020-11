Conoce a las nominadas a Mejor Zapatilla en los PadelSpain World Padel Awards 2020

Seguimos con las nominaciones de nuestros PadelSpain World Padel Awards 2020 y seguimos con la parte de material. Es el momento de que aparezcan en escena las zapatillas, esas que quizá no le damos tanta importancia en ocasiones pero que son uno de los elementos esenciales de nuestra equipación.

Y es que un buen calzado nos debe permitir no solo jugar mejor, sino tener más amortiguación, que nuestro cuerpo no se resienta con los movimientos y desplazamientos bruscos del pádel y también evitar lesiones, por lo que es imprescindible que elijamos correctamente y que nos demos cuenta que es importante invertir no solo en nuestra pala, sino también en lo que nos ponemos en los pies.

Por ello, aquí te traemos a las cinco candidatas que nuestro Comité Asesor ha designado como finalistas en esta edición:

adidas Solecourt Boost W

Esta zapatilla, pensada para el público femenino, presenta una estructura de TPU que envuelve el pie y proporciona una excelente estabilidad. Además, su material de gran resistencia protege las zonas más expuestas al desgaste, como el empeine y los talones.

En su parte más baja cuenta con una amortiguación excelente de cara a absorber los impactos más duros, como al caer tras un salto; en la puntera podemos hallar un refuerzo extra para evitar el desgaste.

Bullpadel Vertex 20V

Dispone de una tecnología en la que no se han empleado costuras, por lo que le resta peso y sobre todo, le otorga mucha flexibilidad en la torsión. Cuenta con un tejido mesh que le aporta transpirabilidad a tus pies.

En las zonas central y trasera encontramos un estabilizador que favorece la sujeción del pie y mejorando el equilibrio. Además dispone de la plantilla Ortholite, mediasuela de Phylon y suela de caucho cuyo diseño proporciona máximo agarre y flexión del pie.

En ella encontramos el sistema Rotox de discos de rotación favoreciendo los giros rápidos.

Dispone también de puntera de doble termosellado y mayor altura de la suela en los laterales para mayor protección.

Babolat Jet Premura

Primera zapatilla diseñada para un uso exclusivo de pádel. Ya fue elegida el pasado ejercicio como la zapatilla del año, por lo que opta a repetir corona.

Empleada por el nº1 del mundo, Juan Lebrón, cuenta con un empeine tejido en Matryx (4 tiras de monofilamentos rígidos entrelazados), lo que le aporta una excelente flexibilidad en el antepié para amoldarse a la forma de tu pie y conseguir que sea muy ligera (solo 320 gramos).

Otro de sus puntos fuertes es la suela creada por Michelin, con una resistencia extraordinaria y muy buen agarre gracias a un nuevo diseño de los tacos, perfectamente adaptado a la arena y al césped sintético.

HEAD Sprint Pro 3.0

Las zapatillas del mago Sanyo Gutiérrez. Llevan la combinación de ligereza y comodidad al siguiente nivel, y son perfectas para aquellos jugadores que necesitan ser más rápidos en pista.

Son las zapatillas más ligeras de HEAD y se han diseñado para jugadores que quieren ser más rápidos en pista. El material de malla aporta ligereza y un acabado que favorece la transpirabilidad, mientras que la construcción de calcetín las convierte en unas zapatillas extremadamente cómodas. Además, las nuevas Delta Straps y el contrafuerte del talón de poliuretano termoplástico garantizan que el pie esté siempre bien sujeto incluso en las pistas más exigentes.

Posee una mediasuela de tres densidades y una caña antitorsión tridimensional y ventilada.

ASICS Gel Lima Padel

Es esta una zapatilla concebida para durar y ser cómoda. La mediasuela SOLYTE™ incluye un ligero material de amortiguación que te proporciona retorno energético y ayuda a la durabilidad de la zapatilla. La tecnología GEL™ en la parte delantera del pie consiste en una silicona especial diseñada para proporcionar absorción de impactos, para que te sientas capaz de saltar en cada remate y aterrizar con total seguridad.

La suela interior EVA aporta sujeción adicional, mientras que la plantilla extraíble ORTHOLITE™ te proporciona un rebote excepcional y ayuda a gestionar la humedad, para evitar que el duro trabajo del pie se traduzca en sobrecalentamiento. Para ayudarte a mantener el agarre en la pista, la tecnología TRUSSTIC SYSTEM™ incorpora un componente moldeado bajo la zona media del pie.

Además, han incorporado durabilidad con una suela exterior AHAR™. Esta goma de alta resistencia a la abrasión de ASICS es un resistente compuesto empleado en las áreas de mayor contacto de la suela: fabricada para durar.