Importante acuerdo para adidas padel en su nuevo proyecto en EE. UU.

La USPTA (United States Professional Tennis Association), Inc., la USPA (United States Padel Association), All Racquet Sports y adidas padel, anuncian una asociación para respaldar y reconocer oficialmente PADEL-U by adidas.

Gracias al apoyo de dos de las principales asociaciones de deportes de raqueta de los Estados Unidos se ha conseguido dar este importante paso no solo para el futuro de la marca, sino también para el del propio pádel, pues supondrá un empuje más que destacado de cara a que el deporte de la pala crezca y se consolide en territorio norteamericano.

Con este acuerdo, el programa de certificación de pádel de PADEL-U, se convierte en la primera certificación con reconocimiento y respaldo oficial para los entrenadores de pádel en los Estados Unidos.

Este enfoque internacional es parte del ADN de adidas padel para hacer crecer el deporte en todo el mundo y esta asociación es un gran ejemplo de ello. El auge del pádel es ahora una realidad y el deporte está camino de un crecimiento explosivo en los Estados Unidos.

Lee Sponaugle, presidente de All Racquet Sports destacaba la importancia de este acuerdo: ’'El pádel es el complemento perfecto para el tenis y los otros deportes de raqueta en los Estados Unidos. Empezar un deporte con un enfoque unificado para enseñar y certificar a los profesionales de los deportes de raqueta es una clave para el éxito y el crecimiento’'.

Marcos del Pilar, director Internacional de PADEL-U by adidas, ha querido también valorar el acuerdo, admitiendo que ’'la educación es una de las claves para el crecimiento del pádel en todo el mundo e imprescindible para garantizar la salud del deporte a largo plazo. Trabajando juntamente con estas asociaciones, queremos dar ejemplo y unir fuerzas para el desarrollo inmediato del deporte en los Estados Unidos’'.

Desde aquí les damos la enhorabuena por el proyecto que han creado y les deseamos mucha suerte en esta aventura. Así conseguiremos hacer un mejor pádel y que este sea más global.